Сенсація на Джіро д'Італія-2022. Етап топ-гонки виграв темношкірий спортсмен

Переможцем десятого етапу багатоденних перегонів Джіро д’Італія-2022 став спортсмен із Еритреї

Біньям Гірмай - тріумфатор 10-го етапу Джіро д’Італія / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

З 6 по 29 травня 2022 року в рамках Світового туру UCI 2022 проходить найстаріша велогонка Джіро д'Італія. Переможцем 10-го етапу велобагатоденки став еритрейський гонщик команди Intermarche Wanty Gobert Біньям Гірмай.

196 км траси від Пескара до Єзі Гірмай подолав за 4 години 32 хвилини та 7 секунд. У фінішному спринті він випередив Матьє Ван дер Пула та Вінченцо Альбанезе.

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Біньям Гірмай став першим темношкірим гонщиком, який виграв етап на Гран-турі.

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Додамо, що лідерство у загальному заліку зберіг іспанець Хуан Педро Лопес з команди Trek Segafredo.

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