Вони взагалі у своєму розумі? Олімпійська організація хоче повернути росіян до змагань

Вони підтримують російських спортсменів, отже, вони схвалюють війну в Україні, де гинуть щодня цивільні мешканці.

Незрозумілим вчинком відзначилася Всесвітня асоціація олімпійців (WOA), пославшись на Олімпійську хартію та декларацію на її підтримку. Там зазначено, що політика не повинна переплітатися зі спортом і те, що МОК зобов'язалися протистояти будь-яким політичним та державним втручанням в автономію спортивних організацій. Виходячи з цього, WOA проти усунення російських спортсменів від змагань.

Офіційну заяву міжнародна організація опублікувала на власному сайті.

Виконавчий комітет WOA вирішив, що основні принципи олімпізму, викладені в пунктах 4 та 6 Олімпійської хартії, повинні завжди дотримуватися і що право олімпійців та спортсменів як окремих осіб на участь у спортивних заходах має підтримуватися та заохочуватися.

Виконавчий комітет WOA розуміє та поважає рекомендацію МОК, в якій йдеться, що з метою захисту чесності глобальних спортивних змагань та безпеки всіх учасників Виконком МОК рекомендує міжнародним спортивним федераціям та організаторам спортивних заходів не запрошувати російських та білоруських спортсменів, а також офіційних осіб цих країн.

Проте WOA твердо переконана, що рішення про те, брати участь у змаганнях чи ні, повинні прийматися кожним спортсменом самостійно та ґрунтуватися на фундаментальних принципах Олімпійської хартії.