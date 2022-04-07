Олімпійська чемпіонка пропливла по кривавому ставку біля посольства Росії

У Вільнюсі перед посольством РФ активісти провели акцію проти воєнної агресії Росії

Рута Мейлутіте взяла участь в акції проти агресії Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Весь світ шокували жахливі кадри геноциду українців, які влаштували російські фашисти в українських містах Буча, Ірпінь, Гостомель. Яскраву акцію протесту проти злочинів маніяків із Мордора провели литовські активісти.

Озеро навпроти посольства Росії у Вільнюсі пофарбували у червоний колір – символ відповідальності за воєнні злочини та геноцид проти українців.

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Однією з ініціаторів ідеї стала олімпійська чемпіонка з плавання Рута Мейлютіте, яка в рамках перформансу перепливла забарвлений у червоний колір ставок.

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Додамо, що фарба, яку використовували для фарбування ставка, не зашкодить природі.

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Відмітимо, що Рута Мейлютіте – колишня литовська плавчиня, олімпійська чемпіонка (2012) та чемпіонка світу (2013) на дистанції 100 метрів брасом. Вона — єдина володарка медалі Олімпійських ігор у плаванні в історії Литви.