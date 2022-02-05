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СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Несподіваний спосіб збільшити пенсію знайшли в Україні. Як у цьому допоможе спорт

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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МаленькийСереднійВеликий
5 лютого, 22:29
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Вражаючі результати дослідження впливу спорту на економіку. Виявилося, що масовий спорт може принести країні додатковий ВВП у розмірі майже 300 млрд за 9 років
Масовий спорт допоможе збільшити середню тривалість життя з 72 до 77 років - результати дослідження
Масовий спорт допоможе збільшити середню тривалість життя з 72 до 77 років - результати дослідження / Фото: Getty Images

Напередодні старту пекінської Олімпіади-2022 у Києві відбулася презентація результатів першого національного економічного дослідження у спорті. Її висновки вражають.

Вдумайтесь – кожен долар, інвестований у фізичну активність та аматорський спорт, приносить 15 доларів доходу у вигляді додаткового ВВП та 5 – у вигляді надходжень до бюджету України.

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Результати дослідження підтверджують ефективність масового спорту та регулярної фізичної активності як інструменту, здатного продовжити тривалість якісного життя українців, знизити витрати на медицину, значно збільшити ВВП України та навіть рівень пенсій у майбутньому.

У програмі, представленій дослідниками аналітичних центрів U.Sport та Українського інституту майбутнього, є покроковий план розвитку масового спорту на найближчі десять років. Результатом цього шляху може стати зростання багатьох важливих показників.

Серед них зростання тривалості життя українців на п'ять (!) років, зростання відсотка фізично активних людей до 50%, зростання відсотка фізично активних дітей до 60%, зростання економічно активного населення.

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При цьому за оцінками Українського інституту майбутнього, через низьку фізичну активність населення та відповідні наслідки у вигляді хвороб, нижчу продуктивність праці та тривалість життя, економіка України за останні 10 років недоотримала 73 млрд доларів ВВП (сумарно за період 2011-2020 років). В цілому, Україна зараз – одна з найменш фізично активних націй Європи.

Футбольний клуб "Шахтар" став пертнером дослідження.

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"Це перше дослідження щодо впливу фізичної активності на економіку України. У ньому представлено багато переконливих аргументів, чому необхідно підтримувати розвиток масового спорту в країні. Для Шахтаря масовість – це пошук талантів. Сподіваюся, результати дослідження будуть використовуватися всіма, хто ухвалює рішення щодо формування політики в галузі спорту" – каже директор зі стратегічного розвитку та комунікацій ФК Шахтар Юрій Свиридов.

Цікаві цифри

  • Державні витрати на рекреацію та спорт у країнах ЄС – 100 євро на душу населення. В Україні – 7 євро.
  • Сектор спорту та сектори, пов'язані зі спортом, у структурі ВВП європейських країн у середньому – 2.1%. В Україні – 0,2%.
  • За оцінками Українського інституту майбутнього, у разі стимулювання підвищення рівня фізичної активності та занять спортом в Україні сукупний ефект для економіки за 9 років у вигляді додаткового ВВП складе 298 млрд доларів, додаткових доходів бюджету – 98 млрд доларів.

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