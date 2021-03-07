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Як Пономарьов увійшов в історію, а Тотті зробив селфі: відзначаємо 145-річчя телефону

7 березня, 10:44

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Курйозні випадки зі світу спорту, пов'язані з телефонами

7 березня 1876 британський вчений Олександр Белл отримав патент на винахід телефону. А вже через три дні Белл і його помічник Томас Ватсон успішно випробували телефонний апарат.

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Сьогодні уявити собі людину без телефону вкрай складно. Є цей гаджет і у кожного спортсмена. Хоча іноді через нього в спорті бувають різні безглузді ситуації.

І тут задзвонив телефон

У 2003 році на командному чемпіонаті Європи з шахів збірна України грала проти Швеції. І чинний чемпіон світу українець Руслан Пономарьов став першим шахістом, до якого було застосовано нове правило ФІДЕ: дискваліфікація за використання мобільних засобів зв'язку.

У першому турі в поєдинку проти шведа Євгена Агреста у Пономарьова задзвонив телефон. Руслан в цей день святкував 20-річчя і хтось подзвонив з привітаннями.

Рефері присудив Пономарьову поразку.

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Оце так знахідка

У вересні 2014 року під час поєдинку Ліги Європи "Боруссія" М – "Вільярреал" футболісти раптом на полі знайшли мобільний. Віддали рефері, той передав делегату матчу, до якого вже поспішав лікар іспанської команди. Виявилося, лікар загубив телефон, коли виходив на поле надати допомогу гравцеві "Вільярреала".

Дзвінок на полі

У січні 2015 року під час матчу Меморіалу Макарова "Олімпік" (Донецьк) – "Енергія" (Нова Каховка) стався комічний випадок. Гравець "Енергії" на полі дістав з кишені телефон, переговорив по ньому, сховав у підштанниках і, як нічого не сталося, побіг за м'ячем.

Героєм був Володимир Козленко. "Це було важливо, стосувалося сім'ї. Лише тому я відповів на дзвінок. Приношу вибачення", – сказав нам тоді Козленко.

Селфі Імператора

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У січні 2015 року по ходу римського дербі нападник "Роми" Франческо Тотті незвичайним чином відсвяткував свій другий гол у ворота "Лаціо". Забивши м'яч, Франческо взяв мобільний телефон і зробив селфі на тлі фанатської трибуни.

Втрата на олімпійському подіумі

Першу медаль для України на Олімпіаді-2008 приніс дзюдоїст Роман Гонтюк. Наш спортсмен виграв "бронзу". А вже в мікс-зоні виявилося, що Роман загубив телефон.

"Взяв з собою на нагородження, поклавши в куртку. Напевно, випав, коли руки піднімав", – розгублено говорив нам Роман. Потім з'ясувалося, що мобільний знайшли і віднесли на рецепцію, де він чекав свого власника.

Сюрприз із кишені

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А два роки тому на турнірі з дзюдо в Баку поєдинок між португальцем Анрі Егутідзе і шведом Робіном Пасеком закінчився вже на 11-й секунді. У Егутідзе з кімоно випав мобільний телефон. Судді винесли суворий вердикт: Егутідзе порушив правила, пронісши на татамі сторонній предмет, і отримав за це дискваліфікацію.

Всі подробиці в спецтемі Спортивні історії

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шахи дзюдо Руслан Пономарьов Франческо Тотті Олімпіада-2008
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