Гравець збірної України втік зі зборів до Росії

17-річний український ватерполіст Микита Сазонов отримав російський паспорт і виступатиме за клуб Штурм-2002 із підмосковного Чехова. Раніше 12-річну дівчинку врятували від рашистів. Батька вбили у Маріуполі, а її насильно вивезли до Донецька.

"Микита живе у нас, ходить на заняття. Зараз у нього вже є російський паспорт.

Микита раніше грав за команду Маріуполя, потім його запросили до Харківського училища олімпійського резерву.

Під час війни його команда виїхала до Польщі. Він своєму тренеру сказав, що хоче поїхати до Росії.