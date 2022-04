Герої ЗСУ принесли Україні три медалі на Іграх нескорених

У нідерландській Гаазі продовжуються міжнародні змагання Ігри нескорених-2020. В третій день турніру наша команда здобула три медалі: золото та дві бронзи у плаванні.

Ветеран ЗСУ з Рівненщини Андрій Бадарак став найкращим на дистанції 50 метрів на спині, пропливши дистанцію за 49,82 секунди. Це четверта золота медаль збірної України на Іграх.

Також він виборов бронзову медаль на дистанції 50 метрів брасом. Українець став третім із результатом 1,01,33 хвилини.

Бадарак захищав Україну у 2015 – 2016 роках у Донецькій та Луганській областях та брав участь у боях разом із 54-м окремим розвідувальним батальйоном.

Ще одну бронзову нагороду виграв Іван Лепеха. Спортсмен показав третій результат (41,05 с) на дистанції 50 м вільним стилем.

Лепеха воював на Луганщині у 2014 – 2015 роках у складі 24-го окремого штурмового батальйону Айдар.

| A big applause from the Dutchies to the Ukrainian participants Badarak and Lepekha! Вони became 2nd and 3rd в першому положенні 50m breaststroke! #InvictusGames #IG22 pic.twitter.com/roC5hxJ8i9