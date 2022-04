Герои ВСУ принесли Украине три медали на Играх непокоренных

В нидерландской Гааге продолжаются международные соревнования Игры непокоренных-2020. В третий день турнира наша команда завоевала три медали: золото и две бронзы в плавании.

Ветеран ВСУ из Ровенщины Андрей Бадарак стал лучшим на дистанции 50 метров на спине, проплыв дистанцию за 49,82 секунды. Это четвертая золотая медаль сборной Украины на Играх.

Также он завоевал бронзовую медаль на дистанции 50 метров брассом. Украинец стал третьим с результатом 1,01,33 минуты.

Бадарак защищал Украину в 2015 – 2016 годах в Донецкой и Луганской областях и участвовал в боях вместе с 54-м отдельным разведывательным батальоном.

Еще одну бронзовую награду выиграл Иван Лепеха. Спортсмен показал третий результат (41,05 сек) на дистанции 50 м свободным стилем.

Лепеха воевал на Луганщине в 2014 – 2015 годах в составе 24-го отдельного штурмового батальона Айдар.

| A big applause from the Dutchies to the Ukrainian participants Badarak and Lepekha! They became 2nd and 3rd in the first heat of the 50m men breaststroke! #InvictusGames#IG22pic.twitter.com/roC5hxJ8i9