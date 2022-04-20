Герои ВСУ принесли Украине три медали на Играх непокоренных

Сборная Украины во вторник пополнила свой медальный зачет на Играх непокоренных-2020 еще тремя наградами – золото и две бронзы добыли Андрей Бадарак и Иван Лепеха

Андрей Бадарак и Иван Лепеха принесли Украине три медали в плаванье / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

В нидерландской Гааге продолжаются международные соревнования Игры непокоренных-2020. В третий день турнира наша команда завоевала три медали: золото и две бронзы в плавании.

Ветеран ВСУ из Ровенщины Андрей Бадарак стал лучшим на дистанции 50 метров на спине, проплыв дистанцию за 49,82 секунды. Это четвертая золотая медаль сборной Украины на Играх.

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Также он завоевал бронзовую медаль на дистанции 50 метров брассом. Украинец стал третьим с результатом 1,01,33 минуты.

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Бадарак защищал Украину в 2015 – 2016 годах в Донецкой и Луганской областях и участвовал в боях вместе с 54-м отдельным разведывательным батальоном.

Еще одну бронзовую награду выиграл Иван Лепеха. Спортсмен показал третий результат (41,05 сек) на дистанции 50 м свободным стилем.

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Лепеха воевал на Луганщине в 2014 – 2015 годах в составе 24-го отдельного штурмового батальона Айдар.

| A big applause from the Dutchies to the Ukrainian participants Badarak and Lepekha! They became 2nd and 3rd in the first heat of the 50m men breaststroke! #InvictusGames#IG22pic.twitter.com/roC5hxJ8i9 — Invictus Games The Hague 2020 (@InvictusGamesNL) April 19, 2022

За три дня Игр непокоренных-2020 сборная Украины завоевала уже 12 медалей: четыре золотых, три серебряных и пять бронзовых.

Все медали сборной Украины на Играх непокоренных-2020

Золото: Родион Ситдиков (толкание ядра), Виктор Легкодух (толкание ядра), Сергей Прядко (толкание ядра), Андрей Бадарак (плавание, 50 м на спине)

Родион Ситдиков (толкание ядра), Виктор Легкодух (толкание ядра), Сергей Прядко (толкание ядра), Андрей Бадарак (плавание, 50 м на спине) Серебро: Артем Лукашук (прыжки в длину), Дмитрий Афанасьев, Василий Стуженко и Сергей Калитюк (стрельба из лука, командные соревнования), Рустам Росул (толкание ядра)

Артем Лукашук (прыжки в длину), Дмитрий Афанасьев, Василий Стуженко и Сергей Калитюк (стрельба из лука, командные соревнования), Рустам Росул (толкание ядра) Бронза: Иван Герецун (прыжки в длину), Алексей Бобчинец (бег на 1500 м), Анна-София Пузанова (стрельба из лука), Иван Лепеха (плавание, 50 м вольным стилем), Андрей Бадарак (плавание, 50 м брассом)

Напомним, Игры непокоренных были основаны принцем Гарри в 2014 году в Великобритании. В соревнованиях принимают участие спортсмены-военные и ветераны, получившие ранения, травмы и инвалидность во время боевых действий.

Принц Гарри поддержал Украину на Играх непокоренных / Фото: Getty Images

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