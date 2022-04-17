Світ об'єднався довкола України. Потужна підтримка від принца Гаррі на Іграх нескорених

Незважаючи на повномасштабну війну на території України, яку розв'язала Росія, українські учасники змогли долучитись до змагань Ігор нескорених.
Під час церемонії відкриття, засновник Ігор нескорених герцог Сассекський, принц Гаррі підтримав українську команду. У своєму зверненні принц наголосив, що участь української команди в Іграх – це ще один майданчик, щоб донести правду про війну в Україні.
"Ви – частина сім'ї нескорених. І ми не лише віддаємо вам шану й честь – ми бачимо вас. Далеко ходити не треба – подивіться на представництво команди України. Неможливо переоцінити вашу сміливість у тому, що ви обрали приїхати сюди й бути тут зараз.
Ви сказали мені вчора, що вирішили приєднатися до нас на цій світовій арені, незважаючи ні на що, не просто щоб показати вашу силу, але й розповісти свою правду – єдину правду про те, що відбувається у вашій країні.
Ви знаєте, що ми разом із вами. Світ об'єднаний навколо вас. І все ж ви заслуговуєте більше. І моя надія полягає в тому, що ці змагання створять можливість для нас, як глобальної спільноти, бути для вас найкращою підтримкою", – цитує принца Гаррі Суспільне.Спорт.
Hello everybody and welcome to The Hague.... finally!- Invictus Games Foundation + (@WeAreInvictus) April 16, 2022
Listen to the Duke of Sussex' full speech from the Opening Ceremony of the @InvictusGamesNL The Hague 2020.
So, Invictus, are you ready? #IG22 pic.twitter.com/Bib2VXQ1E0
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Дружина принца Гаррі, герцогиня Сассекська Меган Маркл, на церемонії виголосила українське привітання – "Слава Україні!" під гучні оплески присутніх у залі.
Зазначимо, що цього року змагання відбуватимуться у нідерландській Гаазі з 16 по 22 квітня. Збірну України представлять на змаганнях 19 спортсменів.
Раніше ми повідомляли, що захищаючи Україну від російсько-фашистської орди, загинув срібний призер Ігор нескорених Дмитро Сидорук. Під час церемонії відкриття наша збірна вийшла на парад країн із фотографією свого тренера зі стрільби з лука та ветерана Дмитра Сидорука.