Світ об'єднався довкола України. Потужна підтримка від принца Гаррі на Іграх нескорених

Незважаючи на повномасштабну війну на території України, яку розв'язала Росія, українські учасники змогли долучитись до змагань Ігор нескорених.

Під час церемонії відкриття, засновник Ігор нескорених герцог Сассекський, принц Гаррі підтримав українську команду. У своєму зверненні принц наголосив, що участь української команди в Іграх – це ще один майданчик, щоб донести правду про війну в Україні.

Hello everybody and welcome to The Hague.... finally!



Listen to the Duke of Sussex' full speech from the Opening Ceremony of the @InvictusGamesNL The Hague 2020.



So, Invictus, are you ready? #IG22 pic.twitter.com/Bib2VXQ1E0