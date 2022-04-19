Дочка полоненої волонтерки виборола медаль на Іграх нескорених

У змаганнях зі стрільби з лука нагороду для України виграла Анна Софія Пузанова – донька української волонтерки та парамедика Юлії Паєвської – "Тайри"

Анна Софія Пузанова замінила свою маму на Іграх нескорених / Фото: Колаж: Сьогодні

У нідерландській Гаазі проходять Ігри нескорених – змагання для ветеранів та нинішніх військовослужбовців.

У змаганнях зі стрільби з лука бронзову медаль здобула 18-річна дебютантка Анна Софія Пузанова, повідомляє Суспільне.Спорт. У "бронзовому фіналі" вона перемогла спортсменку із Франції.

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Анна Софія не мала виступати на Іграх нескорених, але була допущена до змагань замість своєї матері Юлії Паєвської – "Тайри". Під час Ігор непокорених Пузанова зустрілася з принцом Гаррі – засновником турніру, та розповіла про ситуацію з мамою, яка потрапила в полон до рашистів у Маріуполі.

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"Мою маму взяли в полон російські військові біля Маріуполя 16 березня, більш ніж місяць тому. Тепер вона, мабуть, у Росії. Якщо чесно, я не знаю, де вона конкретно, тому що у нас немає зв'язку з нею. Я справді сумую за нею", – цитує Анну Софію Sky News.

Юлія Паєвська – "Тайра" мала бути єдиною представницею збірної України на Іграх нескорених. Вона планувала виступати у змаганнях зі стрільби з лука та пауерліфтингу.

Раніше ми повідомляли, що першого дня Ігор нескорених золоту медаль для України виборов Родіон Сітдіков. У 2014-2015 роках він брав участь у боях під Попасною, Кримським та Бахмутом.

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