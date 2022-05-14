Чемпіони Дефлімпіади-2021 закликали світ урятувати захисників Маріуполя

Збірна України з баскетболу вперше у своїй історії виборола золоті нагороди Дефлімпійських ігор

Дефлімпійська збірна України з баскетболу закликала світ урятувати захисників Маріуполя / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські спортсмени продовжують тріумфальний виступ на Дефлімпіаді-2021, що відбувається у Бразилії. Дванадцятий день змагань приніс українцям 13 нагород, зокрема 5 золотих. Про це повідомляє Національний паралімпійський комітет.

Чоловіча збірна України з баскетболу виграла історичне золото на Дефлімпійських іграх-2021. У фінальному поєдинку українці розгромили збірну США 91:66, завдавши їй єдиної поразки в турнірі.

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На шляху до фіналу наші баскетболісти здолали Литву (93:48), Бразилію (92:45), Грецію (89:41), Венесуелу (88:53) та Тайвань (81:35). У чвертьфіналі декласували Аргентину (88:50), а у півфіналі перемогли Венесуелу (82:72).

Ця перемога стала першою в історії України за всі роки участі у Дефлімпіадах у цьому виді спорту!

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Після матчу команда виступила із закликом зупинити війну в Україні і врятувати захисників Маріуполя, які перебувають в оточенні. На одному із синьо-жовтих прапорів, які тримали українські баскетболісти, було написано "Save Azovstal" ("Рятуйте "Азовсталь").

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Нагадаємо, збірна України продовжує впевнено лідирувати у медальному заліку Дефлімпіади-2021. На рахунку наших спортсменів 129 медалей – 56 золотих, 37 срібних та 36 бронзових. Слідом за українцями йдуть команди США та Японії.

Дефлімпійські ігри триватимуть в Бразилії до 15 травня. У змаганнях беруть участь спортсмени із порушенням слуху. Усього буде розіграно 209 комплектів нагород.