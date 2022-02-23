Брат олімпійського чемпіона з України голосував за визнання "ЛДНР"

Олімпійський чемпіон Артур Таймазов потрапив під санкції ЄС через своє голосування у Держдумі, його старший брат вигравав Олімпіаду у складі збірної України

Браття Таймазови: Артур і Тимур / Фото: Колаж: Сьогодні

Зірки російського спорту потрапили під санкції Європейського Союзу. Серед них і депутат Держдуми Артур Таймазов, котрий голосував за визнання незалежності "ЛДНР".

Борець Артур Таймазов – олімпійський чемпіон 2004 року, срібний призер Олімпійських ігор 2000 року, дворазовий чемпіон світу (2003, 2006) у складі збірної Узбекистану.

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2008 року Таймазов виграв Олімпійські ігри в Пекіні, а потім повторив свій успіх у Лондоні-2012.

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Проте 5 квітня 2017 року Міжнародний олімпійський комітет позбавив Таймазова золотої медалі Ігор-2008 через допінг.

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А 23 липня 2019 року МОК повідомив, що Артура Таймазова позбавлено золотої медалі Олімпійських ігор 2012 року в результаті повторної перевірки допінг-проб.

Таким чином Артур Таймазов став першим в історії борцем, позбавленим двох золотих олімпійських медалей, повідомляє Вікіпедія.

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Цікаво, що старший брат Артура – Тимур Таймазов, став олімпійським чемпіоном 1996 року з важкої атлетики у складі збірної України, двічі перемагав на чемпіонаті світу.

Наразі Тимур Таймазов працює керівником Управління Федеральної податкової служби Росії в Північній Осетії.