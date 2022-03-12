Агресорам не місце у спорті! Жорстка заява глави МОКу щодо Росії та Білорусі

Глава МОКу Томас Бах не піде на поступки агресору / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Глава МОКу Томас Бах повністю підтримує рішення про усунення Росії та Білорусі від міжнародних змагань. Держави, які порушили основні принципи олімпійського руху, не мають права обговорювати повернення у великий спорт.

"Ми продовжуватимемо викривати людей та організації, відповідальних за порушення олімпійського перемир'я. Спортивні змагання не повинні проходити на території Російської Федерації або Республіки Білорусь.

На будь-яких заходах, що організовуються олімпійським рухом, не повинно бути жодної національної чи державної символіки цих країн.

Ми не потрапимо в пастку дешевих аргументів про те, що це політизація спорту, що суперечить Олімпійській хартії, яка вимагає політичного нейтралітету.

Той, хто так грубо порушує олімпійське перемир'я в політичних рамках, немає права засуджувати наслідки як політично мотивовані", – йдеться в офіційній заяві Томас Баха.