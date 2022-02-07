6 лютого 16:30
Боруссія Д 2
Байєр 5
6 лютого 17:15
Барселона 4
Атлетіко 2
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 📲 Технології, що змінюють життя 🏆 ТОП-рейтинги 🔔 Загроза війни з Росією
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Спорт Олімпіада Пекін 2022

Суцільна небезпека: чому українки не виграли сьогодні медаль

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 лютого, 13:16
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Наші біатлоністки провели непогану індивідуальну гонку, але кожній чогось не вистачило, щоб поборотися за призове місце
Джима могла поборотися за медалі
Джима могла поборотися за медалі / Фото: REUTERS

Композицію Dangerous (Небезпечний) у виконанні відомого скрипаля Девіда Гарретта організатори обрали саундтреком сьогоднішніх індивідуальних перегонів у жінок.

І справді, на кожну нашу біатлоністку чатувала якась небезпека на трасі.

Реклама

Читайте також: Літак би на такій швидкості злетів: тест одного з найшвидших поїздів світу

Ірина Петренко пройшла всі чотири рубежі з нулем. Але ходом програла лідерам більше хвилини.

"На даний момент це мій максимум, – зізналася нам після фінішу Ірина. І розповіла про атмосферу в команді, де Білосюк та Блашко пішли на карантин. – Щодня ми чекаємо на тести і не знаємо хто буде наступний. Сподіваюся, до кінця Олімпіади позитивних вже не буде".

Юлія Джима могла боротися за медаль, але два промахи – і десяте місце.

Реклама

Джима відмовилася спілкуватися із пресою. За неї говорив тренер команди Урош Велепець.

"З одним менше промахом уже боролася б за медалі. Але нічого, з таким ходом є шанс і на спринт, і переслідування і масстарт. Стрільба була хороша, обидва габарити не пройшли. У неї ще буде шанси на цій Олімпіаді", – вважає Велепець.

А ось третя наша учасниця індивідуалки Валя Семеренко зійшла з дистанції після другої стрільби.

Реклама

"Валя не могла дихати. Захлиналася повітрям. Кисню в м'язах не було і вона мала сходити раніше. Зараз лікар займатиметься їй. Вона має алергію на холодне повітря. Шкода, бо почала добре", – розповів Велепець.

З приводу ситуації в команді з хворими на коронавірус, Урош віджартувався:

"Я за останні два тижні вже на десять років постарівся з цією Олімпіадою та карантинами".

І обнадіяв: "Настя Меркушина вже приїхала і почала підготовку. Подивимося, може, і на спринт її заявимо".

Результати індивідуальних перегонів:

1. Деніз Херрманн (Німеччина) – 44.12,7 (0+0+1+0)
2. Анаїс Шевальє-Буше (Франція) – +9,4 (0+0+0+1)
3. Марті Олсбю Ройселанд (Норвегія) – 15,3 (1+0+0+1)
...
10. Юлія Джима (Україна) – +1.21,7 (1+0+0+1)
11. Ірина Петренко (Україна) – +1.29,5 (0+0+0+0)
DNF. Валя Семеренко

Читайте більше ексклюзивних олімпійських новин у розділі "Ми у Пекіні" .

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Вривайся в зарубу!
Більше про ставки
Ньюзмейкери
Наші автори
Олег Люлька Сенегал виграв Кубок Африки у серії пенальті (відео) Олег Люлька · Редактор Спорт Сьогодні
Любомир Луканюк Не могла дихати, захлиналася: що сталося у Пекіні із зіркою українського біатлону Любомир Луканюк · Team Lead Спорт Сьогодні
Олександр Трикіша І це у 35 років! Легендарна нідерландка з рекордом стала шестиразовою олімпійською чемпіонкою Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Творча команда
Спортивні красуні
Більше красунь
ТОП публікацій
Олег Люлька

Олег Люлька

Редактор Спорт Сьогодні

 Дивитись усі статті
Техно
Більше новин
Спортивні історії
Хочу ще
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
Лайфхаки на всі випадки життя
Більше новин
Червоне і чорне
Більше новин
ТОП публікацій
Любомир Луканюк

Любомир Луканюк

Team Lead Спорт Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірки
Більше новин
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
ТОП публікацій
Сергій Шаховець

Сергій Шаховець

редактор редакції Спорт

 Дивитись усі статті
Авто
Більше новин
Олімпіада-2022
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Наші досягнення Пекіну
Україна на Олімпіаді-2022
1
Україна. Біатлон, змішана естафета Україна. Біатлон, змішана естафета
13 место
2
Антон Дукач. Санний спорт Антон Дукач. Санний спорт
22 место
3
Андрій Мандзій. Санний спорт Андрій Мандзій. Санний спорт
27 место
4
Євген Марусяк. Стрибки з трампліну Євген Марусяк. Стрибки з трампліну
47 место
5
Антон Корчук. Стрибки з трампліну Антон Корчук. Стрибки з трампліну
52 место
6
Марина Анцибор. Лижні перегони, скіатлон Марина Анцибор. Лижні перегони, скіатлон
56 место
7
Олексій Красовський. Лижні перегони, скіатлон Олексій Красовський. Лижні перегони, скіатлон
58 место
8
Вікторія Олех. Лижні перегони, скіатлон Вікторія Олех. Лижні перегони, скіатлон
60 место
9
Юлія Кроль. Лижні перегони, скіатлон Юлія Кроль. Лижні перегони, скіатлон
62 место
10
Дар'я Рубльова. Лижні гонки, скіатлон Дар'я Рубльова. Лижні гонки, скіатлон
63 место
Всі результати українців
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Бернлі

Завтра

22:00

Манчестер Юнайтед

6.00

4.34

1.61

Інтер

Завтра

22:00

Рома

1.66

4.44

5.25
Перепис мільйонерів
ТОП-заробітки українських спортсменів у 2021 році
1
Олександр Усик Олександр Усик
18 млн $
2
Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
8,1 млн $
3
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
3,2 млн $
4
Алекс Лень Алекс Лень
2,9 млн $
5
Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький
2,8 млн $
За що такі гроші?
Опитування
Опитування
Кубок світу. Чоловіки
1
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
636
2
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
501
3
Тар'єй Бьо Тар'єй Бьо
486
4
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
484
5
Йоханнес-Тінґнес Бьо Йоханнес-Тінґнес Бьо
440
Кубок світу. Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
651
2
Дінара Алімбекова Дінара Алімбекова
589
3
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
563
4
Ліза-Тереза Хаузер Ліза-Тереза Хаузер
487
5
Ганна Еберґ Ганна Еберґ
482
Дівчата покеру
PokerMatch

Лео
Маргетс

Іспанія
Фото красуні
Премьер Лига Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти