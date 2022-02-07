Суцільна небезпека: чому українки не виграли сьогодні медаль

Композицію Dangerous (Небезпечний) у виконанні відомого скрипаля Девіда Гарретта організатори обрали саундтреком сьогоднішніх індивідуальних перегонів у жінок.
І справді, на кожну нашу біатлоністку чатувала якась небезпека на трасі.
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Ірина Петренко пройшла всі чотири рубежі з нулем. Але ходом програла лідерам більше хвилини.
"На даний момент це мій максимум, – зізналася нам після фінішу Ірина. І розповіла про атмосферу в команді, де Білосюк та Блашко пішли на карантин. – Щодня ми чекаємо на тести і не знаємо хто буде наступний. Сподіваюся, до кінця Олімпіади позитивних вже не буде".
Юлія Джима могла боротися за медаль, але два промахи – і десяте місце.
Джима відмовилася спілкуватися із пресою. За неї говорив тренер команди Урош Велепець.
"З одним менше промахом уже боролася б за медалі. Але нічого, з таким ходом є шанс і на спринт, і переслідування і масстарт. Стрільба була хороша, обидва габарити не пройшли. У неї ще буде шанси на цій Олімпіаді", – вважає Велепець.
А ось третя наша учасниця індивідуалки Валя Семеренко зійшла з дистанції після другої стрільби.
"Валя не могла дихати. Захлиналася повітрям. Кисню в м'язах не було і вона мала сходити раніше. Зараз лікар займатиметься їй. Вона має алергію на холодне повітря. Шкода, бо почала добре", – розповів Велепець.
З приводу ситуації в команді з хворими на коронавірус, Урош віджартувався:
"Я за останні два тижні вже на десять років постарівся з цією Олімпіадою та карантинами".
І обнадіяв: "Настя Меркушина вже приїхала і почала підготовку. Подивимося, може, і на спринт її заявимо".
Результати індивідуальних перегонів:
1. Деніз Херрманн (Німеччина) – 44.12,7 (0+0+1+0)
2. Анаїс Шевальє-Буше (Франція) – +9,4 (0+0+0+1)
3. Марті Олсбю Ройселанд (Норвегія) – 15,3 (1+0+0+1)
...
10. Юлія Джима (Україна) – +1.21,7 (1+0+0+1)
11. Ірина Петренко (Україна) – +1.29,5 (0+0+0+0)
DNF. Валя Семеренко
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