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СЬОГОДНІ Спорт Олімпіада Пекін 2022

Секс, наркотики та коронавірус: ТОП-10 відмазок від допінгу

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
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19 лютого, 17:52
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На що тільки не йдуть спортсмени, щоби довести свою невинність. Іноді це допомагає їм уникнути тривалої дискваліфікації
Гунько і Валієва попалися на Іграх-2022
Гунько і Валієва попалися на Іграх-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Будь-які Олімпійські ігри не проходять без допінг-скандалів. У Пекіні-2022 найголосніше звучала справа росіянки Камілі Валієвої. Погоріла на заборонених препаратах і українка Лідія Гунько.

Пояснення, як допінг потрапив до організму спортсменок, дуже оригінальні. Але не вони одні такі.

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Ось вам вибірка крутих відмазок. Спойлер – деякі пояснення допомогли уникнути тривалого покарання.

КАМІЛА ВАЛІЄВА

Фігурне катання, Росія

Каміла стала олімпійською чемпіонкою у команді. І зразу після цього з'ясувалося, що вона провалила допінг-пробу перед Іграми.

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Захист фігуристки пояснив усе побутовим забрудненням. Дідусь Каміли приймав триметазидин від серця, а фігуристка випила води з його склянки. Так заборонена субстанція потрапила до її організму.

Спортсменку не усунули від Олімпіади та дозволили продовжити виступи.

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ЛІДІЯ ГУНЬКО

Бобслей, Україна

Перша в історії України бобслеїстка посіла останнє місце у Пекіні-2022, а потім провалила допінг-тест.

Президент Федерації бобслею та скелетону України Михайло Гераскевич вважає, що заборонений препарат потрапив до організму спортсменки через їжу.

"Ми про м'ясо читали, коли німецький НОК рекомендував не вживати м'ясо в Китаї. Там не заборонено додавати до раціону худоби речовини, які заборонені у спорті. Між 10 та 14 лютого Ліда вживала м'ясо перед змаганнями", – заявив Гераскевич.

ТЕРЕЗА ЙОХАУГ

Лижі, Норвегія

У 2016 році в крові Терези було знайдено сліди стероїду клосбестолу. Спортсменка заявила, що препарат потрапив до організму через крем для губ. Нібито, вона застосовувала його для запобігання обвітрюванню. Термін дискваліфікації знизили з двох років до півтора.

САРА ЕРРАНІ

Теніс, Італія

2017 року спортсменка отримала 10 місяців дискваліфікації. Вона стверджувала, що в її тарілку з їжею впала мамина сильнодіюча пігулка.

АЛЬБЕРТО КОНТАДОР

Велоспорт, Іспанія

У 2010 році в крові Контадора було виявлено кленбутерол. Спортсмен розповів, що незадовго до гонки їв смажене м'ясо і разом із ним до його організму і потрапив допінг. Проте фахівці WADA довели, що для отримання подібної дози спортсмен має їсти таке м'ясо понад два роки. Іспанця дискваліфікували, після чого він став вегетаріанцем.

ДАЯНА ЯСТРЕМСЬКА

Теніс, Україна

Минулого року наша спортсменка довела, що допінг потрапив до її організму під час сексу з бойфрендом. Її виправдали.

ЛАШОН МЕРІТТ

Легка атлетика, США

Олімпійський чемпіон з бігу на 400 метрів здав три позитивні проби з жовтня 2009 по січень 2010 року. І пояснив це так: він приймав препарат для підвищення потенції та збільшення розмірів чоловічої гідності. Меррітт був дискваліфікований на 21 місяць.

РІШАР ГАСКЕ

Теніс, Франція

У 2009 році у допінг-пробі тенісиста знайшли сліди кокаїну. Гаске зумів довести, що наркотик потрапив до його організму в нічному клубі, де він цілувався з дівчиною, яка приймала кокаїн.

ЮЛІЯ ЄЛІСТРАТОВА

Тріатлон, Україна

Українську спортсменку дискваліфікували перед стартом на Олімпіаді-2020. У її організмі знайшли сліди ЕПО. Спочатку чоловік спортсменки стверджував, що заборонений препарат міг потрапити до організму після щеплення від коронавірусу. Розгляд ще триває.

РОС РЕБАЛЬЯТІ

Сноуборд, Канада

Перший олімпійський чемпіон зі сноуборду погорів на марихуані. Спортсмен пояснив наявність у пробі "травки" тим, що на нього надихали друзі у клубі. Хоча потім Ребальяті зізнався, що вживав марихуану. Спортсмена виправдали. А потім він відкрив свій бізнес – вирощує на продаж медичну марихуану.

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