Росія на п'ятій точці: чехи здолали РОК на Олімпіаді

Тричі поступаючись у рахунку, хокеїсти збірної Чехії все ж обіграли команду РОК у груповому раунді олімпійського турніру

Чехія - РОК - 6:5 / Фото: Reuters

Хокеїсти Чехії обіграли РОК в овертаймі – 6:5.

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Незважаючи на цю поразку, хокеїсти країни-агресора вийшли до 1/4 фіналу олімпійського турніру – як переможці своєї групи.

Чехів же за потрапляння до чвертьфіналу чекає плей-оф.

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Група В

РОК – Чехія – 5:6 ОТ (1:1, 1:2, 3:2, 0:1)

Голи: Ткачов, 4:51 – 1:0. Кундратек (біл.), 12:37 1:1. Нестеров (біл.), 32:19 – 2:1. Крейчі (біл.), 38:41 2:2. Шпачек (біл.), 39:16 – 2:3. Клок, 43:14 – 2:4. Семенов, 43:50 3:4. Грицюк, 46:43 – 4:4. Чибісов, 48:22 – 5:4. Гика, 48:57 – 5:5. Шулак (біл.), 64:29 – 5:6.

Штраф: 33 – 10.

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Нагадаємо, за махінації з допінгом росіяни на Олімпіаді в Пекіні виступають без прапора, гімну та без назви своєї країни – під абревіатурою РОК (Російський олімпійський комітет).