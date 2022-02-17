Кінець світу! Українка, що погоріла на допінгу, завершила кар'єру

Українська лижниця Валентина Камінська, яка провалила допінг-тест на Олімпіаді в Пекіні, вважає себе невинуватою – але оскаржувати нічого не буде

Камінська завершує кар'єру в 34 роки / Фото: Getty Images

34-річна Валентина Камінська, яка погоріла на допінгу на Іграх-2022, вирішила завершити кар'єру Хоча стверджує, що вона цей "злочин не скоювала".

"Моя кар'єра у професійних лижних перегонах раптово добігла кінця. Я з великим болем у серці пишу ці слова. Досі не вкладається в голові, що це – все, і що таким чином. Просто не вірю", – написала Камінська в Instagram.

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"Шокуюча новина про мою допінг-пробу на Олімпійських іграх – справжня катастрофа і майже кінець світу для мене. Це був постріл з ядерної зброї, який мене знищив і стер з лиця землі".

"Звучить банально, але я ніколи б навмисно не приймала такі речовини. Це не просто заборонено, а й безглуздо з боку кожного спортсмена".

"На мій величезний жаль, я не зможу зібрати доказову базу, щоб поборотися за правду. Тому мені залишається тільки пережити це випробування і сподіватися, що мені не дадуть вишку за цей злочин, якого я не скоювала. Почуваюся як лиходій, який вчинив щось жахливе, але не зрозумів як" .

"Усім, хто зараз поруч зі мною на цьому найважчому життєвому етапі, я дуже вдячна. А у тих людей, яких торкнеться ця шалено неприємна історія, щиро прошу вибачення".

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"Бережіть здоров'я і будьте щасливі", – написала Камінська.

Валентина Камінська попалася на допінгу у Пекіні / Фото: Getty Images

Нагадаємо, в пробі українки виявили одразу три заборонені речовини: анаболічний стероїд та два стимулятори.

Камінська на Олімпіаді-2022 стала 79-ою у класичній гонці на 10 км, а також 70-ою у спринті.

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Валентина родом із Білорусі і на Олімпіаді-2014 виступала за цю країну. З 2018 року представляла Україну.