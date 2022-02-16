Драма на Олімпіаді: лесбійка-ковзанярка присвятила золото подрузі, що померла від раку

"Можливо, вона влаштувала вечірку на небесах": зворушлива історія рекордсменки з Нідерландів Ірен Вюст

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Рекорд зі сльозами на очах

35-річна нідерландка Ірен Вюст – легенда ковзанярського спорту. В Пекіні-2022 вона пробігла дистанцію 1500 м за 1.53,28, тим самим побила олімпійський рекорд і стала шестиразовою олімпійською чемпіонкою. Також на її рахунку – золото Турина-2006 (3000 м), Ванкувера-2010 (1500 м), Сочі-2014 (3000 м та командні перегони) та Пхенчхана-2018 (1500 м).

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Ірен – одноосібна рекордсменка серед усіх ковзанярів за кількістю олімпійських медалей впродовж кар'єри (12), а також рекордсменка серед усіх жінок на зимових Іграх за кількістю медалей у особистих дисциплінах (10).

Ірен Вюст (у центрі) вигравала золоті індивідуальні медалі на п'яти Олімпіадах поспіль. Це унікальне досягнення. / Фото: Getty Images

А ще Ірен – відкрита представниця ЛГБТ-спільноти. У 2009-му ковзанярка заявила, що закохалася в дівчину і кілька місяців була з нею у стосунках. У 2019-му вона зробила пропозицію своїй партнерці по збірній Летиції де Йонг і зараз щаслива з нею у шлюбі.

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Але не завжди в житті Вюст все було безхмарно – коментуючи перемогу на Олімпіаді-2022, Ірен не стримала сліз, згадавши свою близьку подругу, також ковзанярку, Паулін ван Детеком, яка померла 3 роки тому від раку легень у віці 37 років.

"Я сумую за нею щодня, а в такі моменти – особливо. Зазвичай ми з нею зідзвонювалися і кричали від радості в трубку. Але зараз це неможливо. Можливо, вона там на небесах влаштувала вечірку з цієї нагоди", – заявила зі сльозами на очах Ірен.

"Буду любити Паулін вічно"

Ірен та Паулін були найкращими подругами, сусідками, які все й завжди робили разом. Чи пов'язували їх романтичні стосунки – історія замовчує. Після смерті Паулін залишилися її чоловік та маленька донька. Вюст дуже підтримує дівчинку. Перемігши у 2019-му році на чемпіонаті світу (1500 м), практично одразу після поховання любої подруги, Ірен присвятила їй свою перемогу, а золоту медаль вручила її доньці Лінн.

"Я любитиму Паулін вічно. Віддала медаль Лінн. Сподіваюся, вона пишатиметься цим, коли трохи підросте", – розплакалася Ірен. Зараз дитині 5 років.

Ірен (ліворуч) та Паулін були нерозлучні. Фото: Instagram

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Коханки та коханці чемпіонки

Незважаючи на те, що Ірен – дуже товариська та відкрита дівчина, своє особисте життя та орієнтацію вона обговорювати не любить. На численні запити щодо орієнтації вона відповідала:

"Я хочу говорити про ковзанярський спорт. Чому ви мені ставите подібні запитання? Якби я зустрічалася з хлопцем, ви б навіть про це не запитали. Якщо говорити про це, люди сприйматимуть мене як рекордсменку Ірен чи як Ірен, яка має дівчину?", – пояснює свою позицію ковзанярка.

35-річна Вюрст (праворуч) щаслива у шлюбі з колегою-ковзаняркою де Йонг.

Проте відомо, що "в перервах" між романами з жінками, Вюст зустрічалася і з чоловіками. Зокрема, протягом двох років Ірен була у відносинах із бізнесменом на ім'я Бастіан Клап. На той час Ірен заявляла, що орієнтація не має для неї значення:

"Мені просто подобається людина. Стать – не важлива".

Олімпійські ігри-2022 стали яскравою крапкою у неймовірній кар'єрі Вюст. Тепер 35-річна ковзанярка мріє більше часу приділяти сім'ї і разом із дружиною Летицією замислюється про дітей.