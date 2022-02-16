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СЬОГОДНІ Спорт Олімпіада Пекін 2022

Драма на Олімпіаді: лесбійка-ковзанярка присвятила золото подрузі, що померла від раку

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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16 лютого, 08:23
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"Можливо, вона влаштувала вечірку на небесах": зворушлива історія рекордсменки з Нідерландів Ірен Вюст
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Рекорд зі сльозами на очах

35-річна нідерландка Ірен Вюст – легенда ковзанярського спорту. В Пекіні-2022 вона пробігла дистанцію 1500 м за 1.53,28, тим самим побила олімпійський рекорд і стала шестиразовою олімпійською чемпіонкою. Також на її рахунку – золото Турина-2006 (3000 м), Ванкувера-2010 (1500 м), Сочі-2014 (3000 м та командні перегони) та Пхенчхана-2018 (1500 м).

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Ірен – одноосібна рекордсменка серед усіх ковзанярів за кількістю олімпійських медалей впродовж кар'єри (12), а також рекордсменка серед усіх жінок на зимових Іграх за кількістю медалей у особистих дисциплінах (10).

Ірен Вюст (у центрі) вигравала золоті індивідуальні медалі на п'яти Олімпіадах поспіль. Це унікальне досягнення.
Ірен Вюст (у центрі) вигравала золоті індивідуальні медалі на п'яти Олімпіадах поспіль. Це унікальне досягнення. / Фото: Getty Images

А ще Ірен – відкрита представниця ЛГБТ-спільноти. У 2009-му ковзанярка заявила, що закохалася в дівчину і кілька місяців була з нею у стосунках. У 2019-му вона зробила пропозицію своїй партнерці по збірній Летиції де Йонг і зараз щаслива з нею у шлюбі.

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Але не завжди в житті Вюст все було безхмарно – коментуючи перемогу на Олімпіаді-2022, Ірен не стримала сліз, згадавши свою близьку подругу, також ковзанярку, Паулін ван Детеком, яка померла 3 роки тому від раку легень у віці 37 років.

"Я сумую за нею щодня, а в такі моменти – особливо. Зазвичай ми з нею зідзвонювалися і кричали від радості в трубку. Але зараз це неможливо. Можливо, вона там на небесах влаштувала вечірку з цієї нагоди", – заявила зі сльозами на очах Ірен.

"Буду любити Паулін вічно"

Ірен та Паулін були найкращими подругами, сусідками, які все й завжди робили разом. Чи пов'язували їх романтичні стосунки – історія замовчує. Після смерті Паулін залишилися її чоловік та маленька донька. Вюст дуже підтримує дівчинку. Перемігши у 2019-му році на чемпіонаті світу (1500 м), практично одразу після поховання любої подруги, Ірен присвятила їй свою перемогу, а золоту медаль вручила її доньці Лінн.

"Я любитиму Паулін вічно. Віддала медаль Лінн. Сподіваюся, вона пишатиметься цим, коли трохи підросте", – розплакалася Ірен. Зараз дитині 5 років.

Ірен (ліворуч) та Паулін були нерозлучні. Фото: Instagram
Ірен (ліворуч) та Паулін були нерозлучні. Фото: Instagram

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Коханки та коханці чемпіонки

Незважаючи на те, що Ірен – дуже товариська та відкрита дівчина, своє особисте життя та орієнтацію вона обговорювати не любить. На численні запити щодо орієнтації вона відповідала:

"Я хочу говорити про ковзанярський спорт. Чому ви мені ставите подібні запитання? Якби я зустрічалася з хлопцем, ви б навіть про це не запитали. Якщо говорити про це, люди сприйматимуть мене як рекордсменку Ірен чи як Ірен, яка має дівчину?", – пояснює свою позицію ковзанярка.

35-річна Вюрст (праворуч) щаслива у шлюбі з колегою-ковзаняркою де Йонг.
35-річна Вюрст (праворуч) щаслива у шлюбі з колегою-ковзаняркою де Йонг.

Проте відомо, що "в перервах" між романами з жінками, Вюст зустрічалася і з чоловіками. Зокрема, протягом двох років Ірен була у відносинах із бізнесменом на ім'я Бастіан Клап. На той час Ірен заявляла, що орієнтація не має для неї значення:

"Мені просто подобається людина. Стать – не важлива".

Олімпійські ігри-2022 стали яскравою крапкою у неймовірній кар'єрі Вюст. Тепер 35-річна ковзанярка мріє більше часу приділяти сім'ї і разом із дружиною Летицією замислюється про дітей.

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