Десять золотих! Новий рекорд збірної України на Паралімпіаді-2022

Українські паралімпійці вибороли три медалі у передостанній день Ігор у Пекіні. Усього в активі України 28 нагород на Паралімпіаді-2022

Олександра Кононова та Ірина Буй здобули дві медалі у лижних перегонах / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Восьмий день Паралімпійських ігор у Пекіні приніс Україні одну золоту та дві бронзові нагороди. Всі вони були здобуті у різних класах лижних гонок на середній дистанції вільним стилем.

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У гонці на середню дистанцію вільним стилем стоячи (категорія з ураженням опорно-рухового апарату) на п'єдестал зійшли одразу дві представниці України.

Чемпіонкою Ігор стала Олександра Кононова (LW8), бронзовою медалісткою Ірина Буй (LW8).

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У чоловіків, які змагалися у категорії з порушенням зору на дистанції 12,5 км, бронзу завоював Дмитро Суярко (Клас B2, гайд Олександр Никонович).

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Загалом у скарбничці національної збірної України вже 28 нагород: 10 золотих, 10 срібних, 8 бронзових. Це новий рекорд України в історії виступів на Паралімпійських іграх.

У медальному заліку Україна продовжує йти на другому місці перед останнім днем змаганнь Паралімпіади-2022.