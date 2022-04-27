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Зінченко за крок від фіналу! Манчестер Сіті та Реал влаштували чумову дуель у ЛЧ (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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27 квітня, 00:01
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Команди Пепа Гвардіоли та Карло Анчелотті забили на двох аж сім голів та перенесли вирішення питання на матч у Мадриді
Зінченко не зміг зупинити Бензема, але його команда виграла
Зінченко не зміг зупинити Бензема, але його команда виграла / Фото: REUTERS

Сьогодні пройшов перший півфінал Ліги чемпіонів, у якому Манчестер Сіті приймав Реал. Команда Пепа Гвардіоли залишається головним претендентом на трофей, який минулого року не зміг завоювати через поразку у фіналі.

На першу гру проти мадридців Сіті мали проблеми з обороною, тому свій шанс отримав Олександр Зінченко. Українець зайняв місце на лівому фланзі захисту. А ось Андрій Лунін за звичкою залишився у запасі, основним у Реалі є Тібо Куртуа.

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З перших хвилин манкуніанці помчали вперед і забили аж два ранні голи. Спочатку Де Брюйне замкнув подачу Мареза з флангу, а пізніше вже сам Кевін вивів Жезуса на ударну позицію. Бразилець прибрав Алабу і пробив повз Куртуа.

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Здавалося, що Сіті добиватиме гостей, але Реал заспокоїв гру та зміг відіграти один м'яч до перерви. Зінченко не встиг накрити Бензема, який після прострілу від Менді вбив м'яч у сітку.

У другому таймі команди продовжили у тому ж темпі. Вже на восьмій хвилині другої половини Фоден звільнився від опіки суперника та головою замкнув подачу від Фернандіньо. Проте вже за дві хвилини шедевр створив Вінісіус.

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Бразилець у центрі поля шикарно прибрав Фернандіньо, пробіг через все поле і реалізував вихід віч-на-віч з Едерсоном. Сіті й надалі контролював зустріч і зміг забити ближче до кінцівки.

Проти Зінченка порушили правила на підступах до штрафного майданчика, але м'яч залишився у Бернарду Сілви і той одразу вбив сферу в "дев'ятку" воріт Куртуа. Тим не менш, Реал також швидко знайшов чим відповісти.

Ляпорт необачно виставив руку у своєму штрафному майданчику і в неї потрапив м'яч після навісу з флангу. Бензема "паненкою" реалізував пенальті.

Реал більше не прагнув вирвати нічию, а Сіті, здавалося, вже сіли батарейки. На тому й закінчили, другий раунд дуелі відбудеться на "Сантьяго Бернабеу" за тиждень, 4 травня.

МАНЧЕСТЕР СІТІ – РЕАЛ 4:3
Голи: Де Брюйне, 2, Жезус, 11, Фоден, 53, Бернарду Сілва, 74 – Бензема, 35, Вінісіус, 55, Бензема, 82 (пен.)

Манчестер Сіті: Едерсон – Стоунз (Фернандіньо, 37), Ляпорт, Діаш, Зінченко – Родрі, Де Брюйне, Бернарду Сілва – Фоден, Жезус (Стерлінг, 84), Марез.

Реал: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Алаба (Начо, 46), Менді – Вальверде, Модрич (Себальос, 80), Кроос – Родріго (Камавінга, 71), Бензема, Вінісіус (Асенсіо, 89).

Попередження: Фернандіньо – Начо.

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