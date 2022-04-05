Зінченко та Яремчук почнуть матчі 1/4 фіналу ЛЧ з лави запасних

Наставники Манчестер Сіті, Атлетіко, Бенфіки та Ліверпуля назвали стартові склади на чвертьфінал. Українці залишились у запасі

Зінченко та Яремчук дійшли до чвертьфіналу ЛЧ

Сьогодні відбудуться перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Бенфіка прийме Ліверпуль, а Атлетіко вирушить у гості до Манчестер Сіті. Обидва матчі стартують о 22:00. До речі, наш сайт проведе текстову трансляцію обох зустрічей:

Зіграти у Лізі чемпіонів сьогодні можуть двоє українців. За Ман Сіті виступає Олександр Зінченко, а у складі португальців грає Роман Яремчук. Втім, з перших хвилин на них не варто чекати на полі.

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Наставники команд оголосили стартові склади на чвертьфінальні матчі. Зінченко та Яремчук залишилися на лаві запасних. Місце Олександра на фланзі захисту зайняв Аке, а на позиції Романа гратиме дует Рамос – Нуньєс.

Стартові склади на матч Ман Сіті – Атлетіко:

МАНЧЕСТЕР СІТІ: Едерсон – Канселу, Стоунз, Ляпорт, Аке – Гюндоган, Родрі – Бернарду Сілва, Де Брюйне, Марез – Стерлінг.

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АТЛЕТІКО: Облак – Врсалько, Савич, Рейнілдо, Феліпе, Лоді – Коке, Кондогбія, Льоренте – Грізманн, Феліш.

Стартові склади на матч Бенфіка – Ліверпуль:

БЕНФІКА: Влаходімос – Жілберто, Отаменді, Вертонген, Грімальдо – Рафа Сілва, Вайгль, Таарабт, Евертон – Рамос, Нуньєс.

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ЛІВЕРПУЛЬ: Аліссон – Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон – Фабіньо, Кейта, Алькантара – Діас, Салах, Мане.

Завтра відбудуться ще дві зустрічі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Баварія зіграє в гостях із Вільярреалом, а Челсі прийме мадридський Реал.