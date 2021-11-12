Дружина поганого не порадить. Німецький тренер одягнув костюм свині-єдинорога

11 числа 11 місяця об 11 годині та 11 хвилин у Кельні починається "п'ята пора року" – карнавал. Все місто вбирається у костюми і так приходить на роботу.
Підтримали цю традицію і футболісти Кельна, які з'явилися на клубній базі у маскарадних костюмах.
Aff jeiht de wilde Fahrt! #effzeh pic.twitter.com/KMlWByYmBA- 1. FC Köln (@fckoeln) November 11, 2021
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Не був осторонь і головний тренер команди Штеффен Баумґарт. Фахівець вбрався у костюм свині-єдинорога, який йому порадила обрати дружина
Das Baumhorn hüpft ein! #effzeh pic.twitter.com/RVjgmNlTme- 1. FC Köln (@fckoeln) November 11, 2021
Не менш кумедно проходило і тренування команди, де у воротах стояв клоун.
Ich habe immer gesagt: Auf den 11.11. arbeite ich hin. Їхній finde, es ist mir gelungen, sagt Schweinhorn Baumgart.- 1. FC Köln (@fckoeln) November 11, 2021
Gute Vorbereitung ist einfach alles!
___ #effzeh pic.twitter.com/KE2OnjBEOz