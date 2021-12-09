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Зоря – Буде-Глімт: стартові склади команд на матч Ліги конференцій

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
9 грудня, 18:53
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Тренерський штаб Зорі визначився зі складами на сьогоднішній матч шостого туру групового етапу Ліги конференцій
Зоря (Луганськ)
Зоря (Луганськ) / Фото: Getty Images

Поєдинок пройде у Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена" і розпочнеться о 19:45 за київським часом. Онлайн Зоря – Буде-Глімт є на нашому сайті.

Склади команд на матч:

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Зоря: Мацапура – Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жуніньо, Цвек, Хомченовський, Назарина, Громов, Аллах'яр, Гладкий

Запасні: Сапутін, Жилкін, Шахаб, Кабаєв, Булеца, Овусу, Крістіан, Снурніцин, Алефіренко

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Буде-Глімт: Хайкін, Конрадсен, Лоде, Ме, Сампстед, Салтнес, Берг, Брунстад Фет, Пеллегріно, Бохтейм, Сольбаккен

Зоря, незалежно від результату зустрічі з Буде-Глімтом, залишиться третьою у своїй групі Ліги конференцій, а для продовження виступів потрібно було потрапити до ТОП-2.

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Проте сьогоднішній поєдинок із Буде-Глімтом не позбавлений сенсу для Зорі. Це можливість заробити 500 тисяч євро (у разі перемоги) або 166 тисяч євро (у разі нічиєї) призових від УЄФА. Крім того, будь-яке очко буде незайвим для України у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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Буде-Глімт

3.70

4.00

1.88

Маріуполь

Завтра

17:00

Дніпро-1

7.10

4.60

1.44

Інгулець

Завтра

19:30

Десна

2.85

3.30

2.55
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Дніпро-1
17
32:17
37
4
Зоря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Олександрія
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
17
18:39
11
14
Інгулець
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Маріуполь
17
21:41
8
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Пʼятниця, 10 грудня
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