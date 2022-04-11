Я – українець! Щире зізнання Даріо Срни під час війни

Директор з футболу Шахтаря допоміг організувати в Хорватії функціонування академії донецького клубу

Даріо Срна допоміг дітям академії Шахтаря / Фото: Телеканал "Футбол", Колаж: Сьогодні

Повномасштабне військове вторгнення російської армії, яка закцентувала свої завдання на захопленні Маріуполя, серйозно позначилося і на українському футболі. Чемпіонат призупинено, матч збірної перенесено, багато клубів виживають з останніх сил, величезні проблеми у дитячо-юнацькому футболі.

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Розуміючи наслідки початку війни, Шахтар відразу ж почав шукати варіанти для футбольної академії. Директор з футболу Даріо Срна виявив справжні якості керівника відділу, та зміг забезпечити виїзд за кордон юних гравців та деяких матерів. Руку допомоги надала рідна для Срни Хорватія:

"Я поспілкувався з людьми з уряду Хорватії, прем'єром, віце-прем'єром, міністром. Сказав директору, щоб відправляли всю академію до Хорватії – приймемо. Допомогли і Динамо Загреб, і Хайдук Спліт, у них все добре, там понад 85 дітей, 10-15 мам, кілька тренерів, яким быльш як 60 років. Тренуються чотири рази на тиждень, грають товариські ігри, я був на одній з них, грають гарно. Діти – це наше майбутнє. Я сьогодні українець, а весь світ – Україна. Впевнений, що війна пройде і все буде гаразд, треба в це вірити. Ми будемо сильними. "

Крім того, основна команда Шахтаря, яка складається виключно з українців, зіграла свій перший поєдинок у рамках свого благодійного туру Європою під час війни. У Греції донеччани поступилися Олімпіакосу, але допомогли Україні.

176 іграшок слідкували за матчем Шахтаря / Фото: Колаж: Сьогодні

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Цей матч Шахтаря ознаменувався зворушливим перформансом на згадку про трагічно загиблих через війну в Україні дітей.