Замість Мессі: Барселона взяла бодібілдера

Лави каталонців поповнив, мабуть, наймускулистіший футболіст Європи – Адама Траоре

Ліонель Мессі і Адама Траоре / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки Мессі розмірковує над камбеком до Барселони, каталонський клуб повернув собі іншого свого вихованця.

"Синьо-гранатові" взяли у Вулвергемптона в оренду до літа з правом викупу за 30 млн євро іспанського вінгера малійського походження Адама Траоре.

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Виїжджав він із Каталонії на туманний Альбіон 2015-го струнким хлопцем, а повертається бодібілдером, качком.

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Зазначимо, що у нинішній першості Іспанії Барселона не має жодних шансів на чемпіонство – команда Хаві посідає п'яте місце, відстаючи на 15 очок від лідира, Реала. Проте допомога Траоре у боротьбі за зону ЛЧ каталонцям точно знадобиться.