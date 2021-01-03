В Італії просять пускати на стадіони вакцинованих уболівальників

Президент італійської Серії А Паоло Даль Піно запропонував уряду країни дозволити пускати на стадіони вболівальників, яким вже зробили щеплення від COVID-19. До цього моменту чемпіонат сраний проходить при порожніх трибунах через пандемію.

Реклама

Читайте також: Визнав 27 дітей в Швеції та Італії і купив ліс: ненудне Різдво Ібрагімовича

"Думаю, ми повинні мати можливість пускати на стадіони щеплених громадян. Ми представили уряду план на 300 сторінках, де описані безпечні способи повернення уболівальників на трибуни, в тому числі зменшення заповнюваності до 20-30%. Але ми не отримали жодної відповіді, навіть телефонного дзвінка. Я сподіваюся, що пустять хоча б тих, кто отримав вакцину", – цитує Даль Піно Football Italia.

Фанати "Мілана" з автобусом команди / Фото: Reuters

Відзначимо, що в Англії вболівальники вже повернулися на трибуни в грудні. Правда, Великобританію поділили на регіони за ступенем ризику, і від цього залежить кількість людей на стадіоні.

Реклама

Раніше ми писали, що "Мілан" видав кращу серію в футболі за 72 роки.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама