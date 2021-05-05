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Футболіст майже годину грав зі зламаною ногою

5 травня, 12:15

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Півзахисник краматорського Авангарду Арсентій Дорошенко отримав серйозну травму в матчі української Першої ліги, але залишився на полі

Неординарна подія сталася в другому за рангом дивізіоні вітчизняного футболу. У поєдинку в Сумах між Альянсом і Авангардом з Краматорська півзахисник гостей Арсеній Дорошенко грав з переломом на нозі.

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20-річний гравець вийшов в стартовому складі і на 11-й хвилині в жорсткій сутичці отримав пошкодження. Однак він і не подумав просити заміну і залишився на полі. Замінили його лише в другому таймі, на 62-й хвилині, коли біль посилився. Пізніше виявилося, що у Дорошенко перелом кістки на лівій ступні. Про це повідомив офіційний сайт Авангарда.

Відзначають, що хлопець навіть з травмою залишався одним з найактивніших на полі. Дослідження лікарів, на щастя, не діагностували розрив зв'язок, а лише їх пошкодження. Проте, Арсеній проведе в гіпсі щонайменше місяць і в цьому сезоні на полі не з'явиться.

Раніше за 16-річною жертвою бойовиків закріпили перший номер у клубі Першої ліги.

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Авангард в Першій лізі займає 13-е місце серед 16 колективів. Дорошенко виступає за клуб з Донецької області на правах оренди, а постійний контракт у нього з Колосом.

Дивіться, як анонсували матч команд Першої ліги:

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