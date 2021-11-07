Помер батько помічника Андрія Шевченка

Луїджі Малдера з Міланом перемагав у Кубку чемпіонів та Міжконтинентальному кубку

Малдера з Кубком чемпіонів

Футбольний клуб Мілан повідомив сумну новину. Помер колишній футболіст та тренер клубу Луїджі Малдера.

Малдера як гравець вигравав з Міланом Лігу чемпіонів-1969 та Міжконтинентальний кубок-1969.

Реклама

А потім 15 років тренував молодіжну команду Мілана.

Gino Maldera sarà siempre nel cuore di tutti i rossoneri: figura di riferimento del milan della fine degli anni

e colonna del gruppo storico del Parón Rocco. È con tanta commozione che tutto il Milan string all famiglia rossonera dei Maldera nel moment del dolore. pic.twitter.com/YE3n0Ry18F - AC Milan (@acmilan) November 5, 2021

Луїджі – батько Андреа Малдери, колишнього помічника Андрія Шевченка у збірній України.

Реклама

Раніше повідомлялося, що Андреа Малдера не увійде до тренерського штабу Шевченко у Дженоа. Італійця називали "мозковим центром" збірної України.

Раніше ми писали, що пішов із життя відомий український футболіст та тренер Сергій Морозов, що запам'ятався своєю роботою як експерт на ТБ.