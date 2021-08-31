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Україна хоче поїхати в Катар! Що говорив Петраков перед дебютом у збірній

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
31 серпня, 18:32
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Харантін покинув збірну через трансфер у Легію, а Яремчук – здоровий. Останні новини зі збірної України, якій завтра грати проти Казахстану
Петраков перед відбірковим матчем ЧС-2022
Петраков перед відбірковим матчем ЧС-2022 / Фото: УАФ

У середу, 1 вересня, збірна України проведе відбірковий матч чемпіонату світу-2022 проти Казахстану. Це буде перша гра для в.о. головного тренера України Олександра Петракова.

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Напередодні виїзної зустрічі Петраков поспілкувався з журналістами.

- Яка зараз ситуація з гравцями? Ігор Харатін покинув розташування збірної? Що з Романом Яремчуком? У нього була температура після вакцинації...

- Вчора Харатін прийшов до мене о першій годині ночі. Сказав, що керівництво Ференцвароша його продало в Легію. Він сам був у шоці. О п'ятій ранку у нього був літак – він відправився на медогляд. Мені нічого не залишалося, як його відпустити. Харатін прибуде до збірної 2 вересня, після матчу з Казахстаном. Яремчук здоровий. Зараз він буде тренуватися в загальній групі. З ним все в порядку, просто після ін'єкції була невелика температура, пов'язана з особливостями організму. Він в строю.

- Березнева нічия (1:1) була сенсацією для Казахстану, тоді як в Україні результат сприйняли скоріше негативно. Тому виїзний матч має для вас не менш важливий характер, ніж зазвичай?

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- Україна хоче поїхати в Катар, однозначно. Тому ця гра набуває для нас відповідного значення. Якщо ми зіграємо невдало, то практично вибуваємо з гонки.

- Наскільки команда адаптувалася до штучного поля?

- Я можу повторити свої слова. Хто вміє грати в футбол – вміє грати де завгодно.

- Кого б ви виділили в збірній Казахстану?

- Мужиков мені сподобався в першому матчі, забив гол. Технічний півзахисник, ключовий гравець. У Казахстану завжди непогані воротарі, вони виділяються. Взагалі добротна команда.

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