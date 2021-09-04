Україна – Франція: розклад трансляцій битви з чемпіонами світу

Сьогодні у збірної України фактично останній шанс повернутися в боротьбу за вихід у фінальну стадію ЧС-2022. Для цього потрібно перемогти чинних чемпіонів світу – французів. Дивитися матч Україна – Франція онлайн у вигляді текстової трансляції вже можна на нашому сайті.
Матч проходить на "Олімпійському" в Києві, початок о 21:45.
Розклад трансляцій матчу Україна – Франція:
- канал "Україна", прямий ефір;
- канал "Футбол 1", прямий ефір;
- Спорт Сьогодні, онлайн з відео-повторами голів;
- сервіс OLL.TV (в підписці);
- канал "Футбол 2", неділя, 1:55 (повтор);
- канал "Футбол 1", неділя, 11:25 (повтор);
- канал "Футбол 2", неділя, 15:05 (повтор);
Відмітимо, що французи – великі фаворити сьогоднішнього матчу. Коефіцієнт на перемогу Франції, яка вважається головним фаворитом майбутнього ЧС-2022, аналітики букмекерських контор виставили на рівні 1.60 – 1.65.
Після нічиєї з Казахстаном нам дуже бажано вигравати сьогодні, або брати очко, щоб зберегти реальні шанси на потрапляння в Катар-2022.
У порівнянні з грою з Казахстаном (2:2), в основі української збірної п'ять нових футболістів – Тимчик, Кривцов, Степаненко, Шапаренко та Циганков. А от Караваєв, після помилок якого казахстанці забили нам два м'ячі, в цей раз залишився в запасі.
Що Олександр Петраков говорив перед матчем: