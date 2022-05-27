Вони мають воду та їжу: як живуть в окупації батьки футболіста Динамо

Захисник київського Динамо та збірної України Олександр Караваєв розповів, що його рідні не змогли покинути окупований Херсон. Місяць тому Караваєв казав, що там мешкають його батьки.
"Ми весь час листуємося. Я знаю, що у них хоча б є їжа та вода. Я намагався вислати їм ліки, але ми почули, що росіяни конфіскують усе, що має якусь цінність.
Вони біля моря і щодня чують обстріл у бік Одеси та Миколаєва", – розповів Караваєв.
Читайте також: Потрібно забути війну на 90 хвилин: шотландцям дали пораду
Нагадаємо, що цими днями збірна України готується до стикових матчів ЧС-2022. 1 червня підопічні Олександра Петракова зіграють проти Шотландії. А вчора наша команда провела секретний матч, де моделювала гру шотландців.