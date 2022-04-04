Тотальна зневага до рашизму. Ексворотар збірної України шокований звірствами в Бучі

Кадри зруйнованої Київщини вже облетіли весь світ. Справжні звірства рашистів на території міста Бучі стали новим імпульсом ненависті українського народу до росіян.
Свою позицію вже неодноразово висловлював ексворотар збірної України Олександр Шовковський, але те, що залишили орки після себе на Київщині, шокувало з новою силою, про що голкіпер поділився в Instagram:
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"Слів не можна знайти! Але є повне розуміння свого ставлення до того, що сталося і, на жаль, що ще відбувається! Є тотальна ненависть до всього, що пов'язане з рашизмом!" – написав Шовковський.
Олександр Шовковський раніше вже порівняв росіян із фашистами. Але нові злочини ще більш нелюдські, якщо порівнювати скоєне росіянами з діями солдатів німецької армії.
Своє ставлення до жителів Росії висловив український тренер В'ячеслав Грозний, який вважає пропаганду Путіна зомбуванням громадян.