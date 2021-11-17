Такі різні апетити: футболісту на місяць вистачає тисячі євро, дружина гравця збірної вимагає 10

Зарплати футболістів давно не дають спокою уболівальникам. Тим паче цікаво порівнювати апетити самих гравців та їхніх других половинок

У Ганни Зубкової та Дениса Олійника різні апетити / Фото: Instagram

Днями дружина півзахисника збірної України Олександра Зубкова Ганна зізналася, що її чоловік має заробляти від 10 тисяч євро.

"Скільки повинен чоловік заробляти? Від 10 000 євро. Особисто на себе я витрачаю 3 000 євро. Я собі нічого не купую з дорогих речей, мені чоловік дарує", – сказала Ганна у програмі КраСавіна.

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А ось Денис Олійник, який виступає за фінський СІК, розповів, що йому достатньо суми вдесятеро менше.

"Якщо харчуватися в ресторанах, то й місячної зарплати може мало виявитися. Мені в районі 1000 євро на життя вистачає. Це без витрат на квартиру, яку оплачує клуб", – розповів він. Dynamo.kiev.ua.

При цьому Олійник розповів, що у Фінляндії діє прогресивний податок – чим більше заробляєш, тим більше віддаєш державі. А ще він зізнався, що ціни в країні "відносно високі".

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Раніше ми писали, що 34-річний Денис Олійник переживає другу молодість далеко від батьківщини – із клубом СІК він став бронзовим призером фінського чемпіонату.