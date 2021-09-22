Стрім матчу Шахтар – Динамо. Дивимося Суперкубок разом

Українські гранди в черговий раз розіграють Суперкубок України. Поки у Динамо дев'ять титулів, у Шахтаря – вісім

Битва за український трофей

Сьогодні у Києві на НСК "Олімпійський" буде зіграний матч за Суперкубок України. Початок зустрічі 21:00. На нашому сайті йде мультимедійна онлайн-трансляція матчу Шахтар – Динамо.

Крім цього, ми ведемо стрім поєдинку Шахтар – Динамо на нашому YouTube-каналі з професійним коментатором і чатом уболівальників. Дивимося і обговорюємо гру разом!

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Хто фаворит матчу?

Шанси обох команд завоювати престижний трофей абсолютно рівні. На перемогу Шахтаря в основний час виставлений коефіцієнт 2.75, а на виграш Динамо – 2.75.Ймовірність нічиєї по закінченні 90 хвилин ігрового часу становить 3.15.

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Котирування на перемогу в Суперкубку: Шахтар – 1.90, Динамо – 1.90. Як бачимо, навіть фахівці не можуть визначити фаворита. А що думаєте ви? Голосуйте!