США вдарили по провідному клубу агресора з президентом із України

До списку санкцій США потрапив переможець єврокубку ЦСКА Москва, якому радять терміново змінити власника

ЦСКА розплачується за танки РФ в Україні

Під санкції США за визнання Росією терористичних "ЛДНР" та відкрите вторгнення військ РФ на Донбас потрапив футбольний клуб ЦСКА Москва – переможець Кубка УЄФА-2005 та шестиразовий чемпіон РФ.

Президентом клубу є російський бізнесмен Євген Гінер, родом із Харкова.

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Міністерство фінансів США запровадило санкції щодо державної корпорації розвитку ВЕБ.РФ (колишній Зовнішекономбанк), а та володіє 77,63% ЦСКА.

Євген Гінер / Фото: Getty Images

"Внесення ЦСКА до списку санкцій США передбачає певні складнощі. Насамперед йдеться про розрахунки в доларах і взаємини з контрагентами, якими є компанії, чий головний офіс зрозміщується в США. Це може бути і YouTube, і Facebook. Тож це може торкнутися соціальних мереж. Реалізацію цих санкцій можна буде побачити швидко", – попередив ЦСКА російський економіст колишній директор московського Локомотива Олексій Киричек, якого цитує Чемпіонат.

"Із розрахунками у ЦСКА будуть складності – зокрема, з розрахунками з іншими клубами, які побоюватимуться організовувати такі угоди. Це стосується і угод, укладених раніше. Той самий трансфер Влашича до Вест Гему – виплати за хорвата точно розбиті за періодами. Акціонером лондонського клубу став чеський бізнесмен. У нього цілком можуть бути види бізнесу в США, що може спричинити складності у здійсненні виплат за Влашича".

"Зараз ЦСКА треба думати, що робити, якщо вони потраплять до списку санкцій ЄС чи Великої Британії. У такому разі наслідки будуть серйознішими. Потрібно вивчити варіант, як зміна власності з ВЕБ на іншу компанію дозволить вийти з-під списку санкцій", – радить ЦСКА Киричек.

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/ Фото: Getty Images

День санкцій