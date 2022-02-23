США вдарили по провідному клубу агресора з президентом із України

Під санкції США за визнання Росією терористичних "ЛДНР" та відкрите вторгнення військ РФ на Донбас потрапив футбольний клуб ЦСКА Москва – переможець Кубка УЄФА-2005 та шестиразовий чемпіон РФ.
Президентом клубу є російський бізнесмен Євген Гінер, родом із Харкова.
Міністерство фінансів США запровадило санкції щодо державної корпорації розвитку ВЕБ.РФ (колишній Зовнішекономбанк), а та володіє 77,63% ЦСКА.
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"Внесення ЦСКА до списку санкцій США передбачає певні складнощі. Насамперед йдеться про розрахунки в доларах і взаємини з контрагентами, якими є компанії, чий головний офіс зрозміщується в США. Це може бути і YouTube, і Facebook. Тож це може торкнутися соціальних мереж. Реалізацію цих санкцій можна буде побачити швидко", – попередив ЦСКА російський економіст колишній директор московського Локомотива Олексій Киричек, якого цитує Чемпіонат.
"Із розрахунками у ЦСКА будуть складності – зокрема, з розрахунками з іншими клубами, які побоюватимуться організовувати такі угоди. Це стосується і угод, укладених раніше. Той самий трансфер Влашича до Вест Гему – виплати за хорвата точно розбиті за періодами. Акціонером лондонського клубу став чеський бізнесмен. У нього цілком можуть бути види бізнесу в США, що може спричинити складності у здійсненні виплат за Влашича".
"Зараз ЦСКА треба думати, що робити, якщо вони потраплять до списку санкцій ЄС чи Великої Британії. У такому разі наслідки будуть серйознішими. Потрібно вивчити варіант, як зміна власності з ВЕБ на іншу компанію дозволить вийти з-під списку санкцій", – радить ЦСКА Киричек.
День санкцій
- 22 лютого президент США оголосив про запровадження санкцій проти суверенного боргу Росії у відповідь на примху Путіна з визнанням сепаратистських утворень на Донбасі. США також внесли ЦБ, Мінфін, ФНБ РФ у спеціальний список, на який поширили певні обмеження.
- Раніше Німеччина у відповідь на визнання сепаратистських утворень на Донбасі зупинила сертифікацію російського газопроводу "Північний потік – 2", чому чинила опір останні пів року ще за канцлера Ангели Меркель.
- Велика Британія ввела санкції проти п'яти провідних російських банків і трьох "осіб з дуже високим рівнем доходу". За словами Бориса Джонсона, їхні активи у Великій Британії будуть заморожені.
- Європейський Союз уже визначився із санкціями. До чорного списку ЄС внесено всіх депутатів Держдуми, які проголосували за визнання "ЛДНР", – 351 особу. Проте остаточний пакет санкцій ЄС проти Росії буде затверджено 23 лютого, йдеться у повідомленні представництва Франції у ЄС.