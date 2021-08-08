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Шедевральний гол гравчині Шахтаря навіяв ностальгію за Матузалемом – відео удару скорпіона

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
8 серпня, 09:00
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Представниця жіночої команди Шахтаря Поліна Янчук забила крутий гол в товариському матчі проти Атексу
Поліна Янчук повторила супергол Матузалема
Поліна Янчук повторила супергол Матузалема / Фото: Getty Images, Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Вчора Шахтар сенсаційно програв Олександрії в матчі 3 туру чемпіонату України з футболу. Для Роберто Де Дзербі це була перша поразка біля керма донецького клубу.

Тим часом жіноча команда Шахтаря готується до дебютної сезону у Першій лізі чемпіонату України. Вчора колектив провів спаринг з представником елітного дивізіону з київським Атексом.

Зустріч закінчилася розгромом з рахунком 12:1. Дубль у матчі оформила одна з головних зірок команди Поліна Янчук. Один з її голів вийшов по-справжньому шедевральний.

Після подачі з флангу Поліна примудрилася пробити "ударом скорпіона" і перекинула воротаря суперника. Для справжніх вболівальників Шахтаря цей гол нагадав пам'ятне взяття воріт Севільї від Матузалема у 2007 році.

Чемпіонат України в Першій лізі серед жінок стартує через тиждень. Першим суперником Шахтаря стане команда Багіра з Кропивницького.

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