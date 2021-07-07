Сестра загиблого футболіста намагалася повіситися. Вона в критичному стані

Аргентинський футболіст Еміліано Сала загинув у лютому 2019 року в авікатастрофа. Літак, в якому футболіст летів в Уельс, впав у протоці Ла-Манш

Роміна важко переживала смерть брата

Тривожні новини прийшли з Аргентини. Роміна, сестра загиблого футболіста Еміліано Сали, спробувала накласти на себе руки. Дівчина госпіталізована і зараз знаходиться в критичному стані.

Зазначається, що Роміна намагалася повіситися, перебуваючи в нетверезому вигляді. Лікарі намагаються врятувати їй життя.

З моменту загибелі Еміліано пройшло два з половиною роки. Нагадаємо, гравець завершував свій 15-мільйонний трансфер з Нанта в Кардіфф, коли літак, на якому він летів в Уельс, зник з радарів. У лютому 2019-го літак був виявлений в протоці Ла-Манш, а тіло футболіста було вилучено з води.

Після трагедії Роміна довгий час продовжувала публікувати повідомлення в соцмережах про свого брата, в тому числі і на його день народження.