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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Найшвидший гравець київського Динамо їде до Росії

Олег Люлька Олег Люлька Редактор Спорт Сьогодні
18 грудня, 21:51
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Нападник київського клубу Ібрагім Каргбо-молодший близький до переходу на умовах оренди до підмосковних Хімок – найгіршої команди нинішнього чемпіонату Росії
Ібрагім Каргбо
Ібрагім Каргбо / Фото: Facebook

До Хімок с'єрралеонського нападника, котрий належить київському Динамо, влаштовує агент 21-річного гравця Дмитро Селюк.

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"Ми справді ведемо переговори про перехід Каргбо до Хімок, – заявив Селюк каналу Инсайды от Карпа. – Це дуже атлетичний хлопець зростом 193 см – при цьому він найшвидший у такій команді як Динамо. Це те, що потрібно Хімкам, адже вони грають у контратакуючий футбол і їм потрібні швидкі форварди для вибігань уперед".

Ібрагім Каргбо-молодший
Ібрагім Каргбо-молодший / Фото: Instagram

"За типажем Каргбо – це Лукаку і якби не квітнева травма, він міг би грати в Європі. Навесні щодо нього було дві пропозиції від бельгійських клубів. Хімки для нього – хороша можливість нагадати про себе та допомогти команді. У мене хороші стосунки з цим клубом", – додав Селюк.

Ібрагім Каргбо
Ібрагім Каргбо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Ібрагім Каргбо
Ібрагім Каргбо / Фото: Офіційний сайт ФК "Олімпік"

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Зазначимо, що Ібрагім Каргбо не грав із квітня, коли, виступаючи на умовах оренди за Олімпік, зазнав перелому малої та великої гомілкової кісток лівої ноги у зіткненні з воротарем Зорі Ніколою Василем.

Додамо, що Ібрагім Каргбо-молодший є сином екскапітана збірної С'єрра-Леоне Ібрагіма Каргбо-старшого, який завершив кар'єру 2019-го у віці 37 років. Причиною стало рішення ФІФА про його довічне відлучення від футболу за неодноразове "маніпулювання результатами міжнародних матчів", якщо просто – за "договорняки".

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