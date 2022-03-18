Росіяни – це злочинці. Окупантам дісталося від Де Дзербі

Головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі прокоментував російське вторгнення на територію України

Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Початок війни наставник "гірників" Роберто Де Дзербі зустрів у Києві, де команда готувалася до поновлення чемпіонату УПЛ. Але підступний напад російських фашистів на Україну зруйнував усі плани.

Італійський фахівець разом із футболістами змушений був евакуюватися до Європи та сподівається продовжити роботу у донецькому Шахтарі.

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"До мене зверталися деякі клуби з-за кордону, але я навіть не хотів про це говорити. Так, ми отримали листа, яким клуб нас "звільняє". Але зараз моє серце не на місці. Я не можу думати про іншу команду. Сім місяців я провів у країні, за десять днів цього не скасуєш. Навпаки: якщо рано чи пізно відновиться чемпіонат України, я хотів би провести ще рік у Шахтарі, якщо вони цього захочуть.

Тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Мої пріоритети абсолютні: я чекаю, доки з'явиться шанс повернутися. Хоч би яка команда була, навіть без бразильців, навіть якби ми не могли більше постійно перемагати. Для мене це було б важливим. Тому що нас змусили тікати, як злодіїв, але ми працювали. Злодії – це росіяни, які вторглися до нас. Ми були першими за 12 турів до фінішу. Якщо нам дадуть титул рішенням за столом, я цього не хотів би. Ми виграли б його на полі, в чемпіонаті. У Туреччині я нарешті почав бачити плоди своєї роботи. Я теж почав думати про те, як покращити команду надалі. І одразу все це розвалилося. Ця річ мене знищує", – сказав Де Дзербі в інтерв'ю SassuoloNews.net.

Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Нагадаємо, в УПЛ відбулося лише 18 турів із 30-ти. Нещодавно президент УАФ Андрій Павелко заявив, що чемпіонат України буде дограний, але для цього потрібно вигнати з нашої землі путінських орків.