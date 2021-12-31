Рінат Ахметов: "У новий рік Шахтар іде з великими надіями та максимальними цілями"

Президент ФК Шахтар Рінат Ахметов підбиває підсумки минулого року та вітає вболівальників із новим, 2022 роком

Президент ФК Шахтар Рінат Ахметов

Шановні вболівальники, любі друзі!

Ми всі з нетерпінням чекаємо на новий рік і підбиваємо підсумки року, що минає. Для нашого клубу 2021-й став роком важливих змін, складних викликів та високих прагнень.

Цього року ми запросили нового головного тренера Роберто Де Дзербі, котрий разом зі своїм штабом приєднався до Шахтаря. Це молодий та дуже амбітний фахівець. Ми віримо в його талант, розділяємо його сміливі та прогресивні ідеї. Він хоче грати в красивий, інтелектуальний, атакувальний футбол. Саме такий футбол любите та цінуєте ви, наші вболівальники. Я впевнений, що Роберто зробить Шахтар ще сильнішим, ще успішнішим, а попереду на нас чекає багато яскравих перемог і найвищих досягнень.

Рік, що минає, став для нас і роком зміни поколінь. Клуб залишили футболісти, які багато років грали ключові ролі в команді. Тайсон, Марлос, Дентіньо – кожен із цих гравців вписав своє ім'я в історію Шахтаря. Дякуємо їм за важливі перемоги та трофеї, за красивий футбол та найголовніше – за яскраві емоції!

Сьогодні можна твердо сказати, що Шахтар готовий до змін, бо колишніх лідерів змінюють дуже талановиті та перспективні гравці. Мудрик, Трубін, Бондар, Судаков, Сікан, Бондаренко та багато-багато інших – це не тільки майбутнє, але вже й сьогодення нашого клубу та всього українського футболу. Роберто Де Дзербі не боїться довіряти молодим футболістам, а результат цієї довіри – стрімке зростання та прогрес гравців. Кожен із них уже встиг проявити себе на полі й заробив оплески. Але це початок великого шляху. Успіх принесе лише щоденна самовіддана праця. І тоді їм аплодуватиме вся Європа.

До нового, 2022-го року Шахтар йде з великими надіями та максимальними цілями. Наші амбіції незмінні – перемагати, перемагати та ще раз перемагати. Ми покажемо інтелектуальний футбол, радуватимемо вболівальників красивою атакувальною грою. Ми хочемо тримати в руках трофеї, хочемо здобути Кубок та золоті медалі чемпіонату України, хочемо, щоби свій перший титул виграла наша жіноча команда. Упевнений, на нас усіх чекає яскравий та дуже цікавий футбольний рік, і ми зробимо все, щоби він став для нас успішним!

Я вітаю вболівальників Шахтаря, співробітників клубу з Новим роком! Нехай він принесе вам багато приємних моментів та радісних емоцій, нехай він буде наповнений великими перемогами та досягненнями, нехай у ваших домівках панують щастя та тепло, а у ваших серцях – гармонія та любов. Міцного здоров'я, миру, добра вам та вашим близьким!

Зі святом! З Новим роком!

З глибокою повагою,

президент ФК Шахтар

Рінат Ахметов