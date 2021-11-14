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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

П'яний футболіст убив дитину: підозрюють чемпіона Європи

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
14 листопада, 20:43
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26-річного нідерландського футболіста Рая Влута затримано після ДТП за його участю, жертвою якої став 4-річний хлопчик
Рай Влут
Рай Влут / Фото: Instagram

У півзахисника нідерландського Гераклеса Рая Влута, чемпіона Європи-2012 серед 17-річних, виникли проблеми із законом. Рай може надовго потрапити за ґрати.

Як повідомляє De Telegraaf, 26-річний футболіст став учасником ДТП у ніч із суботи на неділю. Автомобіль, у якому перебували Влут та 27-річний чоловік, зіткнувся з машиною, в якій їхали чоловік, жінка та двоє дітей.

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Внаслідок аварії 4-річний хлопчик отримав серйозні травми, від яких помер у лікарні.

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Поліція підозрює, що Влут та його супутник були під впливом алкоголю. Вони затримані з метою надання свідчень та перебувають під вартою. Щоправда, хто з них був за кермом, поки що не повідомляється.

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Тим часом керівництво Гераклеса вже принесло свої співчуття сім'ї загиблої дитини.

Раніше ми писали, що білоруський важкоатлет загинув в автокатастрофі в Німеччині. Олексію Мжачику було 25 років.

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