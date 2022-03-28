Путін – ху*ло? Зрадник України Тимощук знайшов відповідь на споконвічне запитання

Колишній менеджер українського екс-футболіста розповів досить неоднозначну відповідь Тимощука на запитання про президента РФ

Анатолій Тимощук уникнув відповіді на прізвисько Володимира Путіна

Військова агресія Росії проти України продовжується з 24 лютого. Фашистська армія Путіна знищує наші міста та вбиває мирне населення, зокрема й дітей!

Українські спортсмени об'єдналися у підтримці нашої країни. Хтось пішов до лав тероборони чи навіть ЗСУ, однак є й деякі спортсмени, які продовжують ігнорувати війну.

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Найкращий приклад – екс-гравець збірної України Анатолій Тимощук, який зник з медіапростору і продовжує спокійно працювати асистентом тренера у Зеніті.

Нещодавно колишній менеджер українця Віталій Юрченко розкрив правду про нього, розповівши про зв'язки Тимощука з ФСБ Росії. Він пояснив, чому вирішив пролити світло на зради Анатолія саме зараз.

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"На той момент, коли я отримав документ, був сенс притримати інформацію, щоб не вестися на те, до чого тебе провокують. Чому зараз? Є людина, з якою Толік підтримує стосунки і з якою розмовляю я. Тому попросив цю людину поставити Тимощуку єдину питання: "Путін – ху*ло?". Він запитав і Тимощук відповів, що не може так сказати, веди Путін – людина у віці, а він такий вихований, що не кривдитиме старих. Коли я почув цю відповідь, то зрозумів, що жодних стопів не повинно бути. Кожна людина нехай самостійно зробить висновок. Для мене у цьому питанні відповідь очевидна".

Зазначимо, що за президентом РФ прізвисько "ху*йло" приклеїлося задовго до його кривавого рішення розв'язати повномасштабну війну в Україні.

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Після анексії Криму та підтримки терористів на Донбасі саме так стали називати Путіна футбольні вболівальники у Харкові. Цей хіт з того часу став популярним на стадіонах України і не лише.