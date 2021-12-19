Гарматний удар із центру поля! Відео фантастичного голу екс-одноклубника Робіньо

У матчі 16-го туру чемпіонату Туреччини Газіантеп переміг Фенербахче з рахунком 3:2.
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На 8-й хвилині поєдинку бразильський форвард Газіантепа Жоао Фігейредо помітив, що воротар Фенербахче вийшов далеко від воріт і гарматним ударом оправив м'яч за комір голкіперу.
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Удар бразильця з центру поля вийшов напрочуд гарним!
Sizlerin oylaryla belirlenen, @ClearTurkiye ile #SporTotoSüperLig 'de 16. Haftann Golü, Gaziantep FK'nn yldz ismi Joao Figueiredo'dan geldi! #ClearleHaftannGolü pic.twitter.com/F8PXgxT4en— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 16, 2021
У цій зустрічі Жоао Фігейредо записав на свій рахунок дубль та гольовий пас, ставши справжнім героєм матчу.
Зазначимо, що бразилець свого часу виступав в Атлетіко Мінейро, де його одноклубниками були зірка світового футболу Робіньо та екс-динамівець Клейтон, який відіграв у команді Луческу 9 хвилин та став чемпіоном України.