Пушечный удар с центра поля! Видео фантастического гола экс-одноклубника Робиньо

Бразильский нападающий Газиантепа Жоао Фигейредо стал героем поединка против Фенербахче

Жоао Фигейредо автор фантастического гола с центра поля / Фото: Getty Images

В матче 16-го тура чемпионата Турции Газиантеп победил Фенербахче со счетом 3:2.

Читайте также: Рыдал весь Манчестер: самый знаменитый гол ушедшего из футбола Агуэро

Реклама

На 8-й минуте поединка бразильский форвард Газиантепа Жоао Фигейредо заметил, что вратарь Фенербахче далеко вышел от ворот и пушечным ударом оправил мяч за шиворот голкиперу.

Удар бразильца с центра поля получился просто загляденье!

Реклама

В этой встрече Жоао Фигейредо записал на свой счет дубль и голевой пас, став настоящим героем матча.

Отметим, что бразилец в свое время выступал в Атлетико Минейро, где его одноклубниками были звезда мирового футбола Робиньо и экс-динамовец Клейтон, который отыграл в команде Луческу 9 минут и стал чемпионом Украины.

Реклама