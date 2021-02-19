Прогноз Олександра Шовковського на матчі АПЛ

Ніхто не бажає поступатися і здобувати очки стає дедалі важче. Кому вдасться здобути позитивний результат у найближчому турі, аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч "Ліверпуль" – "Евертон": команди заб’ють менше 3 голів. Коефіцієнт 1.8

Мерсісайдське дербі – це завжди подія в чемпіонаті Англії. Обидві команди прагнуть повернутися у ТОП-4 і не бажають втрачати очок. Крім того, "Ліверпулю" саме час зупинити свою серію поразок.

Команда Юргена Клоппа програла в АПЛ три матчі поспіль. Такого з нею не траплялося з листопада 2014-го року. Після поразки в попередньому турі від "Лестера" (1:3) "Ліверпуль" вилетів із ТОП-4 та посідає 6-те місце. Відставання від лідера "Ман Сіті" – 16 очок. А до "Челсі", який на 4-му місці, лише 2 очки. Загалом у "Ліверпуля" цього сезону в АПЛ вже 6 поразок. Востаннє "Червоні" стільки програвали в чемпіонаті у сезоні-2016/17. Щоправда, тоді 6 поразок було вже за підсумками усіх 38 турів.

На своєму полі "Ліверпуль" програв 3 матчі поспіль. А перемогти вдома команда Клоппа не може вже 5 поєдинків. Востаннє "Червоні" перемагали вдома ще у грудні 2020-го, коли обіграли "Тоттенгем" (2:1). Перед дербі "Ліверпуль" підняв собі настрій в ЛЧ. Команда виграла в Будапешті перший матч 1/8 фіналу у "РБ Лейпциг" (2:0).

Команда Карло Анчелотті теж не може виграти в чемпіонаті вже 3 матчі поспіль. В останньому поєдинку вона вдома програла "Ман Сіті" (1:3) і залишилась на 7-му місці в турнірній таблиці АПЛ. "Евертон" відстає від ТОП-4 на 5 очок, але має матч в запасі.

"Евертон" зазнав трьох домашніх поразок поспіль в АПЛ вперше з лютого-березня 2016 року. При цьому Анчелотті востаннє програвав три домашні матчі поспіль в чемпіонаті у жовтні-листопаді 2006 року, коли очолював "Мілан".

"Ліверпуль" – "Евертон". Прогноз

Побачимо жорстку і моментами нудну боротьбу за очки. Якщо "Ліверпуль" дійсно пройшов точку падіння, то має мінімально виграти за рахунок класу і форми Мане.

Прогноз на матч "Астон Вілла" – "Лестер": господарі не програють. Коефіцієнт 1.5

Матч головних сенсацій сезону. "Лестер" досі є повноцінним учасником чемпіонської гонки. А команда з Бірмінгема замість боротьби за виживання не припиняє спроб закріпитися в зоні єврокубків.

"Астон Вілла" в минулому турі розійшлася миром (0:0) із "Брайтоном" та лише у 4-й раз цього сезону АПЛ не зуміла забити. Водночас команда Діна Сміта зіграла 12-й сухий матч у чемпіонаті (більше ігор на нуль лише у "Ман Сіті" – 14).

"Астон Вілла" посідає 8-й рядок у турнірній таблиці, але за втраченими очками йде на рівні "Челсі" і "Вест Гема" (по 42 бали), які займають 4-те і 5-те місця у чемпіонаті. На "Вілла Парк" у 5 останніх матчах АПЛ команда Сміта програла лише один раз (3 перемоги, 1 нічия), не пропустивши при цьому у 4 поєдинках.

В останніх 3-х турах команда Брендана Роджерса пропустила лише один гол, обігравши "Фулгем" (2:0) і "Ліверпуль" (3:1) і зігравши внічию з "Вулвергемптоном" (0:0). Ця серія дозволила набрати 46 очок і наздогнати МЮ, який посідає 2-ге місце та за рахунок кращої різниці голів поки випереджає "Лестер".

В 11 останніх матчах чемпіонату "Лестер" програв лише один раз (6 перемог, 4 нічиї). При цьому краще команда грає в гостях, де набрала 59% своїх очок в цьому сезоні АПЛ. На виїзді у "Лестера" серія з 7 матчів без поразок (4 перемоги, 3 нічиї).

Перед візитом на "Вілла Парк" команда Роджерса зіграла в Празі перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти місцевої "Славії". Гра завершилась без голів – 0:0.

"Астон Вілла" – "Лестер". Прогноз

Господарі матимуть перевагу в боротьбі зі знекровленим "Лестером" і награють мінімум на нічию. Гості розраховуватимуть на гольовий хист Варді, втім для перемоги його не вистачить.

Прогноз на матч "Вест Гем" – "Тоттенгем": господарі заб’ють більше 1 гола. Коефіцієнт 1.6

Команда Девіда Мойєса спробує продовжити позитивну динаміку і зазіхнути на ТОП-4. У Жозе Моурінью все менше підстав для оптимізму і бравади. Його "Шпорам" необхідно зупиняти падіння.

У команди Мойєса в активі вже 42 очки і вона ділить 4-5-те місце із земляками з "Челсі", яким поступається лише за різницею голів. У минулому сезоні у "Молотобійців" за весь чемпіонат було 39 балів. Цей сезон для "Вест Гема" вже буде найкращим за останні 10 років.

У 10 останніх матчах чемпіонату "Вест Гем" програв лише один раз (6 перемог, 3 нічиї). Єдиної поразки команда Мойєса зазнала вдома від "Ліверпуля" (1:3). У 6 попередніх домашніх матчах АПЛ лондонці виграли тричі (2 нічиї, 1 поразка).

У минулому турі Моурінью без шансів програв "Ман Сіті" (0:3). Це перша поразка з великим рахунком у чемпіонаті для "Тоттенгема" за часів португальця. Востаннє подібне трапилось з лондонцями у жовтні 2019 року, коли команду тренував Маурісіо Почеттіно.

У лондонців у 5 останніх матчах АПЛ лише 1 перемога і 4 програші. Така серія призвела до того, що команда випала із ТОП-4, опустившись на 9 позицію в турнірній таблиці. Відставання від зони ЛЧ збільшилося до 6 очок. Щоправда, у "Тоттенгема" є одна гра в запасі.

В останніх турах "Шпори" невдало грають у гостях. У 7 попередніх виїзних матчах в АПЛ команда Моурінью здобула лише одну перемогу (3 нічиї, 3 поразки). Перед грою з "Вест Гемом" "Аристократи" провели перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти австрійського "Вольфсбергера" і впевнено виграли 4:1.

"Вест Гем" – "Тоттенгем". Прогноз

Суперники бадьоро почнуть, обміняються голами, а потім закриються і розпишуть нічию. У "Шпор" сьогодні немає фізичних і моральних сил дотиснути "Вест Гем".

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