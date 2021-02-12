Прогноз Олександра Шовковскього на матчі АПЛ

Чи вдасться іншим претендентам на чемпіонство витримати шалений темп, аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч "Лестер" – "Ліверпуль": команди заб’ють більше 2.5 гола. Коефіцієнт 1.6

Матч має визначити головного конкурента "Ман Сіті" хоча б на кілька найближчих турів. Принаймні, "Лестер" точно залишатиметься в чемпіонських перегонах ще деякий час. А от "Ліверпулю" зараз необхідно просто повернути повагу до себе.

Команда Брендана Роджерса випереджає "Ліверпуль" на 3 очки і посідає третю сходинку в турнірній таблиці. У минулому турі "Лестер" зіграв внічию на виїзді з "Вулвергемптоном" (0:0), відставання від лідируючого "Ман Сіті" досягло 7 балів (при цьому у "Городян" є гра в запасі).

Команда Роджерса краще грає в гостях, де набрала 63% своїх очок, а ось вдома "Лиси" програли 5 з 11 матчів цього сезону АПЛ (всього у команди 6 поразок у чемпіонаті). У минулому сезоні АПЛ "Лестер" після 23 турів мав на 2 очки більше, ніж має зараз, але завершив чемпіонат лише на 5-му місці. Перед цим матчем "Лестер" пробився у чвертьфінал Кубка Англії, обігравши на своєму полі "Брайтон" 1:0.

Після 23 турів чемпіонату "Ліверпуль" набрав 40 очок, що на 27 балів менше, ніж було у команди після такого ж відрізку минулого сезону АПЛ. Це найбільший в історії спад для чинного чемпіона Англії на цьому етапі сезону.

У минулому турі команда програла вдома "Ман Сіті" (1:4) і збільшила своє відставання від "Городян" до 10 очок. Потенційне відставання від лідера може сягати 13 очок, адже команда Юргена Клоппа зіграла на матч більше. "Червоні" ще не вигравали в чемпіонаті на "Енфілді" у 2021 році. А домашня серія без перемог в АПЛ досягла 5 матчів. Причому в останніх трьох поєдинках "Ліверпуль" програв, чого не траплялося з командою з 1963 року.

Не набагато кращі справи у команди Клоппа і на виїзді, де у "Червоних" лише 10-й результат в лізі (4 перемоги, 5 нічиїх, 2 поразки). Водночас, у двох останніх гостьових поєдинках команда виграла у "Тоттенгема" (3:1) і "Вест Гема" (3:1).

"Лестер" – "Ліверпуль". Прогноз

Нас чекає рівний матч, з голами і нестандартними тренерськими рішеннями. У "Лестера" є Варді, який готовий до прохідного двору в захисті гостей. Якщо ж "Ліверпуль" вдало закриється, то може виграти поєдинок на контратаках.

Прогноз на матч "Манчестер Сіті" – "Тоттенгем": одна з команд не заб’є. Коефіцієнт 1.7

Чи здатен хтось зупинити "Ман Сіті"? Переможна серія команди Хосепа Гвардіоли дратує багатьох в Англії. А Жозе Моурінью саме та людина, яка не промовчить і яка здатна створити "Городянам" максимум проблем на футбольному полі.

"Городяни" в минулому турі обіграли на виїзді чинного чемпіона – "Ліверпуль" (4:1). Цікаво, що на "Енфілді" "Ман Сіті" не перемагав із 2003 року. Найближчим переслідувачем команди Гвардіоли є МЮ, який відстає на 5 очок, але при цьому у "Ман Сіті" є гра в запасі.

Команда Гвардіоли встановила новий рекорд Англії за кількістю перемог поспіль у всіх внутрішніх турнірах – 15. В активі "Городян" 10 виграшів в АПЛ і 5 у двох англійських кубках. "Ман Сіті" є найкращим клубом цього сезону АПЛ по грі на своєму полі. Після поразки в першому домашньому матчі чемпіонату від "Лестера" (2:5) команда видала серію з 10 ігор, в яких здобула 8 перемог (2 нічиї).

Крім того, "Ман Сіті" виграв у 5 останніх матчах чемпіонату на "Етіхаді" із "сухим" рахунком. Цього сезону в АПЛ команда пропускає в середньому 0,64 гола за матч, що трохи гірше підсумкового чемпіонського показника сезону-2018/19 (0,61), але краще, ніж у переможному розіграші-2017/18 (0,71). Перед матчем із "Тоттенгемом" команда Гвардіоли пробилась до чвертьфіналу Кубка Англії, обігравши на виїзді клуб Чемпіоншипа – "Свонсі" (3:1).

Обігравши в минулому турі "Вест Бромвіч" (2:0), "Тоттенгем" перервав 3-матчеву програшну серію в чемпіонаті. Нині лондонці лише на 8-му місці в турнірній таблиці, відстаючи від топ-4 на 4 очки, але маючи при цьому гру в запасі. Починаючи із сезону-2009/10 лише одного разу (в минулому сезоні) у "Тоттенгема" після 22 матчів чемпіонату було менше очок, ніж зараз (36).

На виїзді в цьому сезоні АПЛ у команди Моурінью лише 2 поразки у 10 матчах. Проте в останніх 6 виїзних поєдинках чемпіонату "Тоттенгем" зумів здобути лише 1 перемогу (3 нічиї, 2 поразки). В 1/8 фіналу Кубка Англії "Тоттенгем" у драматичному матчі програв на виїзді "Евертону" 4:5 (4:4, 0:1 у додатковий час).

"Ман Сіті" – "Тоттенгем". Прогноз

Усі спроби Моурінью будуть марними. Небездоганний захист гостей припуститься кількох помилок і "Ман Сіті" здобуде чергову перемогу.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама