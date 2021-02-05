Прогноз Олександра Шовковського на матчі АПЛ

Не всі претенденти витримують шалений темп цих перегонів. Тим цікавіше спостерігати, хто ж виявиться найсильнішим. Експерт Parimatch Олександр Шовковський аналізує, як можуть завершитися найцікавіші матчі в найближчому турі АПЛ.

Прогноз на матч "Ліверпуль" – "Манчестер Сіті": гості заб’ють більше 1.5 гола. Коефіцієнт 1.8

Після того, як "Ліверпуль" здобув 2 виїзні перемоги над "Тоттенгемом" (3:1) і "Вест Гемом" (3:1), здалося, що криза позаду (до цього команда не виграла у 5 матчах чемпіонату поспіль). Проте в минулому турі команда Юргена Клоппа знову поступилася на своєму полі, і знову із "сухим" рахунком 0:1. Після "Бернлі" три очки на "Енфілді" здобув "Брайтон", який до цього не перемагав на стадіоні "Ліверпуля" в АПЛ протягом 39 років.

До цих двох поразок команда Клоппа не програвала на своєму полі в АПЛ 68 матчів поспіль. Також "Ліверпуль" не може забити на "Енфілді" у 3 поспіль іграх, чого не траплялося з командою із жовтня 1984 року (домашня серія без голів триває 348 хвилин). Зараз "Червоні" на 4-му місці в турнірній таблиці з відставанням від лідера у 7 очок. Цей сезон АПЛ поки що найгірший для "Ліверпуля" з сезону-2015/16. Тоді після 22 поєдинків команда мала лише 31 очко і у підсумку фінішувала на 8-му місці.

У попередньому турі "Ман Сіті" здобув перемогу над "Бернлі" (2:0). "Городяни" виграли у 9 матчах АПЛ поспіль. З урахуванням 4 перемог у Кубку ліги і Кубку Англії команда виграла у 13 офіційних поєдинках поспіль. Така серія вдалася клубу вперше за 141 рік існування. Також "Ман Сіті" – перший із 2002 року клуб АПЛ, що видав подібну переможну серію (на початку століття таке вдалося "Арсеналу").

Команда не пропустила у 6 останніх поєдинках АПЛ поспіль, чого не траплялося з "Городянами" з вересня-жовтня 2018 року. Крім того, за весь цей чемпіонат команда пропустила лише 13 м'ячів, що є найкращим показником в АПЛ.

"Ліверпуль" – "Ман Сіті". Прогноз

Якщо Гвардіола у черговий раз не перехитрить сам себе, то має дотиснути кризовий "Ліверпуль". Все йде до того, що "Ман Сіті" заб’є в кожному з таймів, переможе і розчистить собі шлях до чемпіонства.

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Евертон": команди заб’ють більше 2.5 гола. Коефіцієнт 1.6

Команда Сульшера розгромила в попередньому турі "Саутгемптон" (9:0) і здобула першу перемогу в трьох останніх матчах АПЛ. Вперше за 20 років МЮ забив більше 6 голів у двох матчах АПЛ одного сезону. "Червоні дияволи" залишаються в топ-3 чемпіонату, відставання від лідера – "Ман Сіті" складає 3 очки. При цьому у "Ман Сіті" матч у запасі.

МЮ виграв 4 із 6 останніх домашніх матчів (1 нічия, 1 поразка). Після перемоги над "Саутгемптоном" команда Сульшера трохи покращила статистику виступів на своєму полі (5 перемог, 2 нічиї, 4 поразки та 52% від загальної кількості набраних очок).

Щодо "Евертона", то він обіграв на виїзді в минулому турі "Лідс" (2:1) і піднявся в турнірній таблиці на 6-е місце. До топ-4 ще 4 очки. "Евертон" виграв лише 2 з останніх 5 матчів у АПЛ.

У команди триває переможна гостьова серія – команда Анчелотті виграла 4 останні матчі на виїзді. Зокрема, "Евертон" обіграв на чужому полі "Лестер" (2:0) і "Вулвергемптон" (2:1).

МЮ – "Евертон". Прогноз

"Евертону" не вистачатиме свіжості та різноманітності в атаці. Тому господарі здобудуть непросту перемогу винятково за рахунок класу Бруну Фернандеша і Рашфорда.

Прогноз на матч "Вулвергемптон" – "Лестер": обидві команди заб’ють. Коефіцієнт 1.9

"Вовки" обіграли в попередньому турі "Арсенал" (2:1) і перервали 8-матчеву серію без перемог (3 нічиї, 5 поразок). Команда Нуну Ешпіріту Санту тримається на 14-у місці. За 10 останніх турів "Вулвергемптон" сповз у турнірній таблиці з 9-ї позиції на 5 рядків вниз.

У середині грудня "Вовки" обіграли вдома "Челсі" (2:1) і після того 3 матчі поспіль вони не могли виграти на своєму полі (1 нічия, 2 поразки). Цього сезону вдома "Вулвергемптон" набрав 45% очок (4 перемоги, 3 нічиї, 4 поразки).

"Лестер" програв лише один із 9 останніх матчів у АПЛ (5 перемог, 3 нічиї). В останньому поєдинку "Лестер" обіграв на виїзді "Фулгем" (2:0) і піднявся на 3-є місце. Сприяла цьому і поразка "Ліверпуля", який сенсаційно програв вдома "Брайтону" (0:1).

"Лиси" не програють на виїзді вже 6 матчів (4 перемоги, 2 нічиї). Востаннє команда Роджерса програла на чужому полі в листопаді. Тоді вони поступилися "Ліверпулю" (0:3).

"Вулвергемптон" – "Лестер". Прогноз

"Вовки" навряд чи виграють, а "Лиси" точно не програють. Ймовірний сценарій – обмін голами і підсумкова нічия, яка влаштує усіх.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама