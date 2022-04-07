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Закликав зламати шию київським! Що Жириновський говорив про Україну та спорт

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
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7 квітня, 06:38
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Володимир Вольфович ніколи не любив нашу країну, але не втрачав нагоди хайпанути навіть на спортивну тематику
Володимир Жириновський
Володимир Жириновський / Фото: сайт Держдумы РФ

Вчора стало відомо про смерті російського політика Володимира Жириновського. Екс-лідер ЛДПР помер у віці 75 років через наслідки коронавірусу.

Володимир Вольфович завжди поводився зухвало та агресивно, особливо стосовно України. Він був затятим прихильником входження України та Білорусі до складу Росії, підтримав анексію Криму, а також "ДНР" та "ЛНР".

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Найяскравіші цитати Жириновського про Україну ми зібрали в окремому матеріалі. Втім, політик цікавився спортом і на цій арені він запам'ятався багатьма цитатами, зокрема й про Україну.

Філімонов його підвів

У відборі на Євро-2000 збірні України та Росії зійшлися в одній групі. Поєдинок у Києві виграла наша команда (3:2), а у московському матчі вирішувалася доля путівки у стики. Україні треба було не програти. Жириновський перед грою сказав таке:

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"Восени тут буде матч-відповідь, треба зламати шию цим київським... Так кується патріотизм, з цього починається".

Росіяни вели з рахунком 1:0 і за іронією долі шию у вирішальний момент "зламав" кіпер господарів Олександр Філімонов. За кілька хвилин до фінального свистка воротар пустив за комір м'яч від Андрія Шевченка та залишив свою команду без Євро.

Спеціальний агент Фабіо Капелло

У 2014 році Жириновський про Україну у футбольному плані не говорив, проте не забарився вколоти європейські країни за перші санкції проти Росії, пов'язані з анексією Криму.

Того ж року росіяни під керівництвом італійця Фабіо Капелло поїхали на ЧС-2014, де провалилися, не вийшовши із групи. Втім, Володимир Вольфович вирішив знайти політичний підтекст та звинуватив у всьому дона Фабіо.

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Фабіо Капелло
Фабіо Капелло / Фото: Getty Images

"Він не хоче, щоб наша команда перемагала. Він чужа для нас людина. Можливо, вона у завуальованій формі виконує санкції Євросоюзу в галузі футболу.

Він тренер нашої команди, але робить все, щоб вона мала найнижчі результати, щоб вона програвала. Він є європеєць, від Євросоюзу виступає".

Крим на футболці

Минулого літа наша збірна навела шурхіт перед Євро-2020, випустивши офіційне екіпірування з картою України на грудях. Звичайно, на ній був зображений і анексований у 2014 році Крим.

УЕФА утвердила новую форму сборной Украины

Коли у всіх росіян запалало, Жириновський не упустив нагоди бризнути отрутою у бік ненависної йому країни. Політик вирішив згадати про колиску російського православ'я, яка для нього з якоїсь невідомої причини опинилася у Криму.

Від того, що Україна назве Крим своїм, він таким не стане. Крим століттями був частиною Росії, колискою російського православ'я. Останні сім років він, на щастя, знову у складі нашої країни.

Я б хіба що запропонував їм розфарбувати форму у червоний колір та додати на неї серп та молот, адже саме комуністи передали Крим ними ж створеній державі Україна".

Про те, чому УАФ не додали на мапу нашої країни Кубань, яка була частиною української території на початку ХХ століття, Володимир Вольфович не згадав.

Спорт – це війна

Войовничим настроєм Жириновського було тісно у політичному просторі, він його вирішив перекинути і на спорт. На думку Володимира Вольфовича, санкції Росії за допінг – це не що інше, як війна проти його країни.

/ Фото: Facebook/ЛДПР

"Спорт – місце війни між державами. Якщо раніше, щоб довести свою перевагу, йшли на війну, то тепер лише спорт. Усього решти багато.

А ось у спорті держави можна зіткнути. І оскільки ми стали завойовувати дедалі більше золотих медалей, у цій сфері вирішили завдати удару".

Що, дякувати Богу, таких ідіотських заяв ми вже не почуємо. Можливо, для когось політик і був "героєм" чи позитивною особистістю, але не для України. Про померлих заведено говорити або добре, або нічого. Так ось, Володимире Вольфовичу, ви були ніщо!

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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