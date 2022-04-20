Спіймати та повісити. Тренер порадив, що треба зробити з Кивою

Проросійський горе-політик Ілля Кива втік з України перед початком війни і зараз ховається від правосуддя закордоном

Кива боится возвращаться в Украину / Фото: Колаж: Сьогодні

Тренер воротарів житомирського Полісся Рустам Худжамов в інтерв'ю Денисів TIME висловився про колишнього народного депутата від ОПЗЖ Іллю Киву.

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Олександр Денисов нагадав, як приємно було побачити арешт Віктора Медведчука та затоплення крейсера "Москва". На що Рустам Худжамов відповів:

"Ще б Киву дістати звідти. Спіймати та повісити на Майдані. Було б непогано".

Рустам Худжамов / Фото: ФК Маріуполь

Нагадаємо, скандальний політик Кива неодноразово дозволяв собі дії та висловлювання проти України та її народу. Наприклад, наприкінці минулого року нардеп заявив, що Україна має стати частиною єдиної держави з Російською Федерацією.

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Перед війною шанувальник Путіна то соратник Медведчука виїхав за межі України. За даними ЗМІ, він перебував в Іспанії. В Україні йому оголошено підозру у державній зраді за публічні заклики до насильницької зміни влади та повалення конституційного ладу.