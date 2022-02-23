Знепритомнів до падіння літака: названо причину смерті відомого футболіста

Літак із аргентинським футболістом впав у Ла-Манш три роки тому, але лише зараз вдалося дізнатися, від чого помер Еміліано Сала

Еміліано Сала загинув під час перельоту з Франції до Уельсу / Фото: AFP

Названо причину смерті аргентинського футболіста Еміліано Сали, який трагічно загинув у січні 2019 року. Раніше був названий винний у загибелі Сали.

28-річний форвард перейшов до Кардіфф Сіті з Нанта та вилетів до Британії. Проте літак зник з радарів над Ла-Маншем у ніч на 22 січня 2019 року.

Реклама

3 лютого на дні протоки було знайдено літак, що розбився, серед уламків якого виявили тіло Сали. Тіло 59-річного пілота так і знайшли.

Реклама

Згідно з останнім висновком лікарів, смерть гравця настала внаслідок серйозних травм голови та грудей, отриманих під час аварії.

Читайте також: Жахливі авіакатастрофи у спорті: від людоїдства в Уругваї до випадку над небом України

Однак у момент аварії Сала був непритомним через отруєння чадним газом, викликаним вихлопною системою літака. Рівень насичення організму чадними газами перевищив 58%, повідомляє Євроспорт.